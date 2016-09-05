Finansçı CEO dönemi

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş’tan sonra Berk Çağdaş da finans kökenli CEO’lar arasına katıldı. Eski Doğuş Otomotiv CFO’su Çağdaş, Renault Mais’teki görevine 7 Eylül’de başlayacak

Otomotiv dünyasında finans kökenli CEO'ların sayısı artıyor. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu ve Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş'tan sonra, Berk Çağdaş da financı CEO'lar arasına katıldı. 17 yıl çalıştığı Doğuş Otomotiv'deki CFO görevinden haziranda ayrılan Çağdaş, kariyerine bundan sonra Renault Mais Genel Müdürü olarak devam edecek. Otomotiv pazarında filo satışlarının artması finanscı yöneticilerin önünü açan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ESKİ CFO YENİ CEO

Tofaş'ta 7 yılı üst düzey yöneticilik olmak üzere toplam 20 yıldır görev yapan Cengiz Eroldu, Ocak 2015'te Tofaş CEO'su olarak atandı. 1995'ten bu yana Tofaş'ta çalışan Eroldu, kariyerine 1989'da Koç Holding'de başladı. Tofaş'ta 1995- 2007 arasında mali ve finansman alanlarında farklı sorumluluklar üstlenen Eroldu, 2008'den itibaren ise Tofaş'ta CFO olarak çalışma hayatına devam etti. Lise öğrenimini İtalyan Lisesi'nde tamamlayan Eroldu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Eroldu, 1995'te İtalya'da Roma LUISS Üniversitesi'nde MBA derecesini aldı.

25 YILDIR FİNANSCI

Özgür Maraş, finans dünyasından otomotiv dünyasına geçiş yapan isimlerin arasında… 1991'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan Maraş, bankacılık kariyerine aynı yıl Yapı ve Kredi Bankası'nda başladı. 1998'de Körfezbank'a geçen Maraş, 2002'de ise Koçbank Merkez Şube Müdürü olarak, Koç Grubu'na katıldı. 2006'da Yapı Kredi ile Koçbank birleşmesi sonrasında, Hollanda'daki Yapı Kredi Bank Nederland'ın Genel Müdürü oldu. 2013'te Türkiye'ye dönen Maraş, Yapı Kredi Leasing CEO'su olarak çalışmaya başladı. Maraş'ın son durağı ise Anadolu Grubu oldu. Mayıs 2016'da Kia, Garenta ve ikinciyeni.com markalarını bünyesinde bulunduran Çelik Motor'un Genel Müdürü olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

AYBAR OTOMOTİV GRUP BAŞKANI OLUYOR

Yaklaşık 16 yıldır Renault Mais Genel Müdürü olarak görev yapan İbrahim Aybar'ın yeni işi de belli oldu. Aybar'ın, Celal Çağlar'dan boşalan Oyak Otomotiv Grup Başkanlığı görevine getirildiği konuşuluyor.

BANKACILIKTAN OTOMOTİVE TRANSFER OLDU

Renault Mais'te Genel Müdürlük koltuğuna 7 Eylül'de oturacak olan Berk Çağdaş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme ve Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldu. İş hayatına E.C.A.'da sistem mühendisi olarak başladı. 1990'da Doğuş Grubu bankalarından Körfez Bank'a transfer oldu. Kurumsal finans bölümünden sorumlu olarak görev yapan Çağdaş, sonrasında bölüm başkanlığı ve genel müdür yardımcılığına kadar yükseldi. Körfez Bank'tayken aynı zamanda Doğuş Grubu'nun diğer şirketlerine de finansal danışmanlık yaptı. Bunlar arasında Doğuş Otomotiv de vardı. 2007'de Doğuş Otomotiv'e transfer oldu. Haziran 2016'ya kadar Doğuş Otomotiv'de Finansman, Bütçe Planlama, Risk Yönetimi, Strateji ve İş Geliştirme, İç Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri'nden sorumlu CFO olarak görev yaptı.