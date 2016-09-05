Geleceğin aracına 2 milyar euro

Scania, 10 yıllık araştırma geliştirme süresi, 2 milyar euroluk yatırımla üretime başladığı yeni nesil araçlarını görücüye çıkardı. Yeni Scania, Türkiye pazarında ise 2017’de satışa sunulacak

Scania, kıyasıya rekabetin yaşandığı ağır vasıta sektöründe yeni modeliyle öne çıkmaya hazırlanıyor. T-şeklindeki ön yüz tasarım anlayışını büyük ölçüde koruyan Scania, yeni nesil araçlarında kabin, motor ve aktarma organları tamamen yenilendi. Scania, ağır vasıta sektöründe çıtayı çok yükseklere taşıyacak yeni nesil araçları için 10 yıl süren Ar-Ge çalışmalarına 2 milyar euroluk yatırım yaptı. Bunun yanında yeni nesil araçların geliştirilmesi için 10 milyon kilometrenin üzerinde test sürüşü gerçekleştirildi.

TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMI

Yeni Scania'nın basın lansmanı geçtiğimiz hafta Stockholm'de gerçekleşti. Burada konuşan Scania CEO'su Henrik Henriksson, Scania'nın 125 yıllık tarihindeki en büyük yatırıma imza attıklarını söyledi. Henriksson, "Gelecek 10 yıllık teknolojiyi iş ortaklarımıza bugünden sunuyoruz. Pazar payımızı artıracak yeni nesil ürün ve hizmetlerimiz ile iş ortaklarımızın karşısına çıkıyoruz" dedi. Scania Türkiye Pazarlama Müdürü Adnan Yücel ise rekabet üstünlüklerinin en üst noktaya çıkacağını belirterek "Yeni Scania, üstün teknolojisi, donanım özellikleri, yeni tasarımı, verimli motorları ve kabin içi yaşam alanları ile etkileyici bir model oldu. Yeni nesil Scania, bize Türkiye pazarında önemli bir ivme kazandıracaktır. Yeni Scania ile artık her segmentteki iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına uygun özel ürünler sunacağız. Örneğin, canlı hayvan, akaryakıt ve tehlikeli madde, otomobil, tarım ürünü veya soğuk zincir gibi farklı ürün taşıyan iş ortaklarımıza uygun ekonomik çözümler sunacağız" dedi. Yücel, yeni nesil araçlarda Scania'nın DNA'sının korunduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti: "Araçlara önden baktığınızda Scania'nın alışık olduğunuz T-tip dizayn anlayışından alıntılar görebilirsiniz."

13 LİTRELİK YENİ MOTOR

ScanIa yeni araçlarıyla birlikte 13 litre, 500 bg'lik motorunu da piyasaya sürüyor. Yeni motorda Euro 6 emisyon değerleri, yüzde 100 SCR sistemi ile sağlanıyor. Vites değişim süresini yarı yarıya azaltan yeni opticruise sistemi sürüş konforunu en üst noktaya çıkartıyor. Yeni nesil araçlar, yan perde hava yastıklarıyla donatılan ilk ağır ticari araç olma özelliğini taşıyor. Scania, yan perde hava yastıklarıyla devrilmeyuvarlanma tarzındaki kazalardaki yaralanmaları yüzde 25 azaltmayı hedefliyor.