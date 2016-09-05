Rusya ve Suudi Arabistan petrolde işbirliği anlaşması imzaladı

Rusya ile Suudi Arabistan üretimin sınırlanması dahil petrol piyasasında işbirliği anlaşması imzaladı.

Suudi Arabistan ve Rusya, üretimin sınırlanması dahil olmak üzere petrol piyasasında işbirliği anlaşması imzaladı. İşbirliği anlaşmasıyla birlikte güçlenen iki büyük üreticinin küresel arz fazlasını hafifleteceği beklentileri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman arasındaki görüşmenin ardından iki ülkenin enerji bakanları tarafından G20 zirvesinin yapıldığı Çin'in Hangzhou kentinde imzalandı.

PETROLDE SERT YÜKSELİŞ

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, iki ülkenin stratejik enerji ortaklığı kurduğunu ve kurulan güven ortamı sayesinde iki küresel sorunlara çözüm üretebileceğini belirtti. Rusya'nın üye olmadığı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) bu ay Cezayir'de petrol piyasasındaki arz fazlasının da görüşüleceği gayri resmi bir toplantı düzenleyecek. Üye ülkelerin resmi toplantısı ise Kasım ayında Viyana'da yapılacak.

Daha önce birçok Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi küresel arz fazlasının giderilmesi için üretimin belirli bir seviyede sabitlenmesi çağrısında bulunmuştu. OPEC'in en büyük üreticisi ve fiili lideri Suudi Arabistan da bütçe sorunları nedeniyle üretim sabitleme konusunda işbirliğine artık daha yatkın olduğunun sinyallerini vermişti.

'LİDERLER PETROL TİCARETİNİ ARTIRMAYI DESTEKLİYOR'

OPEC ile Rusya arasındaki eğer bir üretim sabitleme veya azaltma anlaşması yapılırsa bu 15 yıldan bu yana yapılmış ilk ortak eylem olacak. Rusya daha önceleri üretimi eş zamanlı azaltmak için söz vermiş olsa da bu sözleri tutmadı.Rusya son olarak Nisan ayında üretimi mevcut seviyelerde sabitlemek için OPEC ile görüştü. Ancak Suudi Arabistan, OPEC'in üçüncü büyük üretici İran'ın dahil olmadığı bir eyleme girişmemekte diretmesi nedeniyle görüşmelerden sonuç alınamadı.