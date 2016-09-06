ARKADAŞINA GÖNDER 13 şirkete daha kayyum atanması talebi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

13 şirkete daha kayyum atanması talebi

  • AA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 16:53
13 şirkete daha kayyum atanması talebi
13 şirkete daha kayyum atanması talebi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tedbiren el konulan 13 şirkete kayyum atanmasını talep etti.

TOZLU.COM'DA VAR

Alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak ve Terörizmin Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet zanlısı Hüseyin Tozlu'nun hissesinin bulunduğu Tozlu Tekstil Sanayi ve AŞ'nin yanı sıra 12 şirkete daha tedbiren el konuldu.

Başsavcılık, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine, 674 sayılı KHK'nın 19. maddesi uyarınca söz konusu şirketlerin işlerinin yürütülmesiyle ilgili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına yönelik talepte bulundu.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.