13 şirkete daha kayyum atanması talebi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tedbiren el konulan 13 şirkete kayyum atanmasını talep etti.

TOZLU.COM'DA VAR



Alınan bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak ve Terörizmin Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet zanlısı Hüseyin Tozlu'nun hissesinin bulunduğu Tozlu Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yanı sıra 12 şirkete daha tedbiren el konuldu.



Başsavcılık, nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine, 674 sayılı KHK'nın 19. maddesi uyarınca söz konusu şirketlerin işlerinin yürütülmesiyle ilgili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına yönelik talepte bulundu.