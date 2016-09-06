Borcu olan Bağ-Kur'lulara emeklilik fırsatı!

Emekliliği gelmiş Bağ-Kur'lular, krediyle bu borcu kapatabilecek. Kredi borcunu da taksit taksit uzun vadede ödeyecek.

Milyonlarca Bağ-Kur'lu yapılandırma imkanı ile borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar muradına erecek. Devlet, hemen emekli olabileceklere Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi verecek

ESNAF KURTULUYOR

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak geçen ay yürürlüğe giren af yasası prim borcu olan Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürdü. Bağ-Kur'lular yapılandırma imkanıyla borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar da muradına erecek. Bir başka ifadeyle 30 Haziran 2016'ya kadar olan prim borcunu ödeyen prim, yaş ve yıl şartını tamamlarsa hemen emekli olacak.

KAPATMAK AVANTAJLI

Başvurular, Ekim sonuna kadar ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi ya da Sosyal Güvenlik Î1 Müdürlüklerine yapılacak. Yapılandırmaya başvuranların borçları yeniden hesaplanacak. Ana paranın tahsilinden vazgeçilmeyecek. Ama gecikme zammı ve faizi silinirken; bunların yerine Yurt İçi ÜFE (enflasyon oranları) esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek. Böylece borç azalacak. Peşin ödemede borcun yüzde 75'i silinecek.

KREDİLER DEVLETTEN

Borcu olanlara kredi kolaylığı da sağlanacak. Bu kapsamda SGK ile Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı. Böylece Bağ-Kurlunun borcunu ödeyip hemen emekli olması sağlanacak. Bu durumdaki Bağ-Kur'lular herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanabilecek. Kredi borcunu da taksit taksit emekli maaşıyla ödeyecek. Ödeme için maaştan kesilecek tutar, kredi tutarına ve vadesine göre değişecek.

TAKSİT İMKANI VAR

Peşin ödemeyi seçerek borcunu kapatanlar, emeklilik için gerekli şartları tamamlamışsa hemen maaş almaya başlayacak. Milliyet'in haberine göre taksitli ödeme seçilirse, enflasyona göre hesaplanan borçlar vadeye bölünecek. Borç, 6, 9,12,18 taksit şeklinde ödenecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Ama taksitle ödemeyi seçenler borç bittikten sonra emekli maaşına kavuşacak. Yeni yasa kapsamında 300 binden fazla esnafın emeklilik hakkı elde etmesi bekleniyor.

KREDİYİ KİMLER ÇEKEBİLİR?

SGK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu imkandan yararlanmak isteyen sigortalılarımız prim yapılandırma başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik il/merkez müdürlüklerine yapacaklar. SGK'dan alacakları "Prim borcunu ödemesi halinde emekli olabilecek" yazısıyla Ziraat Bankası şubelerine müracaat edecekler. Bu imkandan, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda Bağ-Kur'dan emekli aylığı bağlanabilecekler, Bağ-Kur prim borcunu ödemesi durumunda SSK'dan emekli aylığı bağlanabilecekler, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda emekli aylığı bağlanabilecekler ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi (canlandırılması) durumunda emekli aylığı bağlanabilecekler yararlanabilecek."

HANGİ BAĞ-KUR'LU KREDİ ALABİLECEK?

-Tarım (çiftçi) Bağ-Kur'lu olanlar

-Esnaflar (vergi kaydı olan)

-Şirket ortakları

-Muhtarlar