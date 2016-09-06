Doğu ve Güneydoğu'ya milyarlık enerji projesi

Doğu ve Güneydoğu illerine elektrik altyapı sisteminin yenilenmesi ve kayıp kaçağın azaltılması için 2,7 milyar lira harcanacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın hafta sonu Diyarbakır'da açıkladığı "Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi Tanıtım Programı" içerisinde en fazla yer tutan alanlardan biri enerji oldu.

23 ŞEHİRDE ENERJİ YATIRIMI



Doğu ve Güneydoğu'daki 23 şehirde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı idaresinde, toplam 6 milyar 870 milyon lira değerinde enerji yatırımı gerçekleştirilecek.

BARAJ VE GÖLETLER

Enerjinin altı farklı alanına yapılacak bu yatırımlar arasında, toplam 7,3 hektometreküplük depolama hacmine sahip 25'ten fazla baraj ve gölet bulunuyor. Söz konusu baraj ve göletlerin tamamlanması için 2,9 milyar lira harcanacak.

PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI...



Gelecek dört yıl içinde petrol arama çalışmalarına da ağırlık verilecek. Bu dönemde, Türkiye Petrolleri'nin (TP) söz konusu illerde 2020'ye kadar yapacağı petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için 876 milyon lira kaynak ayrılacak. Bu yatırımlar, ağırlıklı olarak petrol aramalarına yönelik kullanılacak.

Program kapsamında, doğalgaz iletim ve dağıtım hattı ile ham petrol boru hattı yatırımlarının tamamlanması için ise 361 milyon lira harcanacak.

ELEKTRİK İLETİM VE DAĞITIMI...



Söz konusu dönemde, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki 23 şehrin elektrik iletim ve dağıtım çalışmalarına da hız verilecek. Bu kapsamda, bölgede elektrik iletim ve dağıtım hizmetleri için toplam 2 milyar 733 milyon liralık kaynak ayrılacak. Bu miktarın, 1,5 milyar liralık kısmı Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından bölgedeki iletim hatlarının onarım,bakım ve yenileme çalışmaları için harcanacak.

1 MİLYAR 233 LİRALIK YATIRIM



Bölgedeki iki elektrik dağıtım şirketi de toplam 1 milyar 233 lira yatırım gerçekleştirecek. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) 876 milyon lira, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerine elektrik götüren VanGölü EDAŞ da 357 milyon lira yatırım yapacak.