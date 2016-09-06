Güney Akımı yerine Türk Akımı

Rus doğalgaz devi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, Güney Avrupa ülkelerinin gaz talebinde bulunmaları durumunda Türkiye’ye başvurmaları gerektiğini açıkladı. Rusya’dan başlayarak Bulgaristan’a inşa edilecek Güney Akım yerine, Rusya’dan Türkiye’ye uzanacak Türk Akımı ile gaz alabileceklerini söyledi

"GAZ İSTEYEN TÜRKİYE'YE BAŞVURSUN"

Erdoğan-Putin G20 zirvesi görüşmesinde Rusya'nın Karadeniz geçişli doğalgaz boru hattı için Türkiye'den talep ettiği yeni izin belgeleriyle ilgili açıklama yapan Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, "Bizim Türk makamlarından talep ettiğimiz izin belgeleri tamamen inşa edilecek (Türk Akımı) projesiyle ilgili. Daha önce konuşulan ve ardından iptal edilen Bulgaristan geçişli (Güney Akım) projesiyle hiçbir bağlantısı yok. Güney Avrupa ülkeleri inşa edilecek (Türk Akımı) hattından gaz talebinde bulunmaları durumunda bu imkanı Türkiye Yunanistan ile sınırda sunacaktır. Dolayısıyla gaz alımı yapmak isteyen Avrupa ülkeleri Türkiye'ye başvuruda bulunabilir" dedi.

GÜNEY AKIM İZİNLERİ, YENİDEN DÜZENLENECEK

"PROJE İÇİN SÖZ VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında Çin'deki G20 zirvesi öncesinde gerçekleşen ikili görüşmenin içeriği hakkında açıklama yapan Kremlin Sarayı, Türkiye'nin ilişkilerin normalleşmesi sürecinde charter yasağının kaldırılması ardından tarım ürünlerine uygulanan sınırlandırmaların da tamamen kaldırılmasını talep ettiğini duyurdu. İki liderin hangi konuları ele aldıklarını sıralayan Putin'in basın danışmanı Dmitriy Peskov, "İkili ilişkilerde üç önemli konu vardı. Bunlar 'Türk Akımı' doğalgaz boru hattı projesi, Türkiye'nin Rusya'dan daha fazla ham petrol alımı yapması niyeti ve Akkuyu nükleer santral projesi. Ayrıca Türk tarafı aramızdaki normalleşme süreci çerçevesinde tarım ürünlerine Rusya'nın uyguladığı yasağın da bir an önce kaldırılması gerektiğini gündeme getirdi. Biz de bu yönde çalışacağımız sözü verdik" dedi.

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