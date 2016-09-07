Benzin ve motorinde indirim

Benzinin litre fiyatında 5 kuruş, motorinde 6 kuruşluk indirim yapıldı.

Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzinin litre fiyatında ortalama 5 kuruş, motorinin litre fiyatında 6 kuruşluk indirim yaptı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı İstanbul'da 4,48 liradan 4,43 liraya Ankara'da 4,51 liradan 4,46 liraya İzmir'de 4,49 liradan 4,44 liraya indi. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 3,79 liradan 3,73 liraya, Ankara'da 3,85 liradan 3,79 liraya, İzmir'de ise 3,81 liradan 3,75 liraya çekildi.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.