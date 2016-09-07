Dolar tepetaklak!

ABD tarım dışı istihdam verisinin geçen hafta beklentilerin altında kalması Fed'den eylülde faiz artırım beklentilerini ötelemesiyle dolar/TL'de başlayan düşüş devam ediyor.

Geçen hafta 2,95'in üzerinde işlem gören dün akşam 2,93 civarında olan dolar bugün 2,92'nin hemen üzerinde seyrediyor. ABD'de dün açıklanan hizmet sektörü verilerinin beklentilerden daha zayıf çıkmasının ardından zaten düşük olan Fed'in eylülde faiz artıracağı beklentilerinin daha da düşmesiyle beraber dolar geniş bantta değer kaybetti.

Merkez Bankası'nın dün TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirmesi de piyasaları destekleyen bir başka gelişme oldu.

Tüm bu etkenler Türk Lirası'nın dolar karşısında güçlenmesine neden oldu.