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tepetaklak!

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 11:00 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 11:02
Dolar tepetaklak!
Dolar tepetaklak!

dışı istihdam verisinin geçen hafta beklentilerin altında kalması Fed'den eylülde faiz artırım beklentilerini ötelemesiyle /TL'de başlayan düşüş devam ediyor.

Geçen hafta 2,95'in üzerinde işlem gören dün akşam 2,93 civarında olan bugün 2,92'nin hemen üzerinde seyrediyor. 'de dün açıklanan hizmet sektörü verilerinin beklentilerden daha zayıf çıkmasının ardından zaten düşük olan Fed'in eylülde faiz artıracağı beklentilerinin daha da düşmesiyle beraber dolar geniş bantta değer kaybetti.

Merkez Bankası'nın dün TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirmesi de piyasaları destekleyen bir başka gelişme oldu.

Tüm bu etkenler Türk Lirası'nın dolar karşısında güçlenmesine neden oldu.

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