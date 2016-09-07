Fed başkanlarından faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası Fed'in iki bölgesel başkanı, bu ay faiz artırımının mümkün olabileceği sinyalini verdi.

Richmond ve Kansas City Fed başkanları Jeffrey Lacker ve Esther George, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yaptı.

İki Fed başkanı da bankanın mevcut yapısını savunurken George, Fed'in yarı kamu, yarı özel yapısının daha fazla kamu kontrolüne izin verecek şekilde değiştirilmesinin kuvvetler ayrılığına zarar vereceğini dile getirdi.

George, ayrıca böyle bir değişikliğin Fed ile piyasalar arasındaki mesafeyi daha da artıracağına işaret etti.

Kongre üyelerinin ekonomi hakkındaki sorularını da yanıtlayan Esther George, iş gücü piyasasının tam istihdama ulaştığını ya da ulaşmaya çok yakın olduğunu söyledi.

George'un bu görüşü, uzmanlar tarafından eylül toplantısında faiz artışını destekleyebileceği şeklinde yorumlandı.

Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) oy hakkında sahip George, FOMC'nin son toplantısında faiz artırılması yönünde oy kullanan tek üye olmuştu.

Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker da sunumunda güçlü iş gücü piyasasının bu ay faiz artırılmasını uygun kılacağını belirterek, "Eylülde faiz artırılması güçlü bir görüş olacağa benziyor." dedi.

Geçen yılın ortalarından bu yana faiz artışını destekleyen Lacker'ın bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunmuyor.

Fed'in para politikalarını belirleyen FOMC'nin yılın geri kalanında 20-21 Eylül, 1-2 Kasım ve 13-14 Aralık tarihlerinde olmak üzere üç toplantısı bulunuyor.

Fed Başkanı Janet Yellen'in eylül ve aralık toplantılarından sonra basın mensuplarıyla buluşacak olması bu iki toplantıyı daha önemli hale getiriyor.

Öte yandan piyasalarda, kasım toplantısında faiz artırım kararı alınmasının, aynı ayın 8'inde yapılacak ABD başkanlık seçimleri nedeniyle zor olduğu yorumları yapılıyor.