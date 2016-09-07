ARKADAŞINA GÖNDER Gazprom: Gaz isteyen Türkiye’ye gitsin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Gazprom: Gaz isteyen ’ye gitsin

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016
Gazprom: Gaz isteyen Türkiye’ye gitsin
Gazprom: Gaz isteyen Türkiye’ye gitsin

Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, gaz talep eden Avrupalılara adres olarak 'yi gösterdi. Erdoğan-Putin G20 zirvesi görüşmesinde Rusya'nın Karadeniz geçişli doğalgaz boru hattı için 'den talep ettiği yeni izin belgeleriyle ilgili açıklama yapan Rus enerji devinin başkanı Aleksey Miller, "Bizim Türk makamlarından talep ettiğimiz izin belgeleri tamamen inşa edilecek Türk Akımı projesiyle ilgili. Daha önce konuşulan ve ardından iptal edilen Bulgaristan geçişli Güney Akım projesiyle hiçbir bağlantısı yok. Güney Avrupa ülkeleri inşa edilecek Türk Akımı hattından gaz talebinde bulunmaları durumunda bu imkânı Yunanistan ile sınırda sunacaktır. Dolayısıyla gaz alımı yapmak isteyen Avrupa ülkeleri Türkiye'ye başvuruda bulunabilir" dedi.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.