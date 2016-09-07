Hintliler vazgeçti Türkler yapacak

Hintli Aditya Birla’nın vazgeçtiği viskon elyaf fabrikası icin 12 tekstilci düğmeye bastı. İTHİB Başkanı Gülle, 250 milyon dolarlık proje için arazi tespit aşamasına gelindiğini söyledi

İşadamları ithalatı azaltacak yatırımlara kafa yormaya başladı. Tekstil sektörünün en önemli girdi maddesi olan ve Türkiye'nin yılda 1.6 milyar dolar ödediği viskon elyaf üretimi için 12 işadamı bir araya gelerek 250 milyon dolarlık yatırım kararı aldı. 2011'de Hintli Aditya Birla Grup, Türkiye'de üretimi bulunmayan ve tekstil sektörünün ithal etmek zorunda kaldığı viskon elyaf üretimi için 510 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Ancak 2015'te Çin'deki aşırı kapasite artışını bahane eden şirket, yatırımdan vazgeçtiğini söylemişti.



İTHALATI 250 MİLYON $ AZALTIYOR

Şimdi ise Türkiye'nin önde gelen tekstilcileri bu yatırımın yerli olması için düğmeye bastı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle, 11 işadamıyla Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile görüşerek, ilk etapta 500 milyon dolarlık ithalatı bitirecek viskon elyaf fabrikası kurmak istediklerini söyledi. Bakan da, hükümet olarak ithalatı azaltacak her türlü yatırıma destek vereceklerini belirterek, arazi tespiti için çalışmalarını istedi. Bu yatırımın işadamlarına yeni bir model olacağını vurgulayan Gülle, "Türkiye'de böyle bir model ilk kez olacak. Bu proje uzun süredir aklımızdaydı. Devlet de teşvik edince harekete geçtik" dedi.;



VİSKON ELYAF BİZDE ÜRETİLMİYOR

Fabrikanın şu anda arazi tespiti aşamasında olduklarını söyleyen Gülle, "Arazi için İzmir, Kocaeli gibi illere bakıyoruz" şeklinde konuştu. Projenin nitelikli tekstil ürünleri üretimi açısından başlangıç noktası olduğu bilgisini veren Gülle, fabrikanın kurulmasıyla işadamlarının hammadde fiyat maliyetinin önemli oranda düşeceğini söyledi. Gülle, "Bu yatırımla 500 milyon dolarlık ithalatı keseceğiz. Şayet iş başarılı olursa, 250 bin tonluk üretimi 500 bin tona çıkaracağız. Bu rakam da bizi dünyada önemli bir oyuncu haline getirecek. Çünkü bu viskon elyaf doğal selülozdan yapılıyor ve tüm tekstil ürünlerinde kullanılıyor" dedi.



BÜYÜK ŞİRKETLER ORTAK

Türkiye'nin önde gelen tekstilcileriyle yola çıktıklarını söyleyen Gülle, Vehbi Canpolat, Ahmet Öksüz, Fatih Bilici ve Hassan Group Ahmet Şişman gibi isimlerin projeye ortak olduğunu belirtti. Gülle, Sanko Grubu'nun da projede yer alma niyetinin bulunduğunu bildirdi.