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yeri hekimliği için son gün belli oldu!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 12:11 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 12:20
İş yeri hekimliği için son gün belli oldu!
İş yeri hekimliği için son gün belli oldu!

yeri hekimliği için zorunluluk süresi, Resmi Gazete'de yayımlanarak uzatıldı.

ESNAF ZORLANINCA...

Esnafların gözü, bir süredir güvenliği ile ilgili düzenlemede idi. Daha önce, 50'den az çalışanı olan işyerleri ile kamu kurumlarına iş yeri güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak iş yerlerinin bu değişikliğe aniden geçiş yapmakta zorlanacakları gerekçesiyle zorunluluk süresi uzatıldı.

SON TARİH AÇIKLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünün süresi 1 Temmuz 2017'ye uzatıldı.

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