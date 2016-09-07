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Kredi kartında taksit sayısı artıyor

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 12:26 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 12:48
Kredi kartında taksit sayısı artıyor
Kredi kartında taksit sayısı artıyor

Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor. Hükümet, kartta taksit sayısını artırmak için çalışma yapıyor.

HANGİ ÜRÜNLERDE TAKSİT ARTACAK?

Başbakan Yardımcısı , ithal oranı yüksek olmayan ürünlerde taksit sayısını artırmayı değerlendirdiklerini belirtti.Canikli, kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili ince bir çalışma yapacaklarını söyledi. Canikli, "Olumsuz etkiler yaratılmayacak, ithalata bağımlı alanlarda genişleme adımı atılmayacak" dedi.

GELECEK HAFTA TAMAMLANACAK

Başbakan Yardımcısı, kredi kartı ile ilgili çalışmayı en geç gelecek hafta tamamlamak istediklerini söyledi.

MEVCUT DURUM NE?

Mevcut durumda cep telefonu, restoran, akaryakıt ve gıda harcamalarının taksitlendirilmesi yasak. Elektronik, mücevher, telekomünikasyon harcamalarında 6, eşya ve mobilyada ise 9'dan fazla taksit yapılamıyor.

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