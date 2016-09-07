Milyonlarca emeklinin maaşı hesapta!

9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi için maaş zamanı geldi. Ödemelerin bayram öncesine alınmasıyla, tahsis numarasının son numarası tek olanlar yarın, çift olanlar da cuma günü maaşını cebine koyacak.

14 MİLYONA ÖDEME YAPILDI



SGK'nın konuyla ilgili yaptığı duyuruya göre; SSK ve Bağ-Kur'dan emekli, dul ve yetim gelir/aylığı alanların eylül dönemi gelir/aylık ödemeleri, tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5, 3 ve 1 olanlarda 8 Eylül'de; 8, 6, 4, 2 ve 0 olanlarda 9 Eylül'de yapılacak. 9 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, normalde maaşlarını her ayın 16'sı ile 28'i arasında alıyor. Maaş ödemelerinin erkene çekilmesiyle, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bayrama maaşı cepte girecek. Memurlara da maaş günleri olan 15 Eylül'ün Kurban Bayramı'nın son gününe denk gelmesi nedeniyle, erken ödeme yapılacak. Memur emeklileri ise maaşlarını 1-5 Eylül tarihleri arasında almıştı. Böylece yaklaşık 14 milyon emekli ve memura bayram öncesi maaş ödemeleri yapılmış oldu.



ESNAF SEVİNDİ



Emekli ve memur maaş ödemelerinin bayram öncesine çekilmesi, esnafı sevindirdi. Esnaf, erken ödemenin piyasada doping etkisi yaratacağını, hareketliliğin artacağını ifade ediyor. SGK, emeklilerin maaşı olarak aylık 12 milyar lira civarında ödeme yapıyor.



PROMOSYON BAYRAM SONRASI



Emekliler bayram öncesinde maaşlarına kavuşacak. Bayram sonrasında da promosyon ödemelerinin yapılması bekleniyor. Bu konudaki çalışmalarda sona gelinmişti. Artık bankalarla ödeme protokollerinin imzalanması bekleniyor.