Sakarya'da jeotermal kaynak bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), Akyazı ilçesinde jeotermal kaynağı bulunduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akyazı'da bin 500 metre derinlikte termal suya ulaştıklarını belirterek, bulunan suyun sıcaklığının 36 derecede olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

"ARAMA ÇALIŞMALARI 3 İLÇEDE DEVAM EDİYOR"

Toçoğlu, "Üretimle bu sıcaklığın 40 dereceyi bulmasını bekliyoruz. Çalışma yapılan sondaj alanını SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş ile ziyaret ettik. Jeotermal kaynak arama çalışmalarına başlandığını daha önce kamuoyuna duyurduk. Arama çalışmaları 3 ilçede devam ediyor. Çalışmalarda ilk olarak Akyazı bölgesinde sonuç aldık. Bin 500 metre derinlikte termal suya ulaştık. Bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.

"KAYNAKTA SANİYEDE 30 LİTRELİK BİR DEBİ MEVCUT"

"Kaynakta saniyede 30 litrelik bir debi mevcut. Aldığımız sonuçlar uluslararası standartlarda." diyen Toçoğlu, "Bu standarda göre, 26 derece ve üzeri termal su kapsamında değerlendiriliyor. Şu anda suyla ilgili gerekli testler yapılıyor. Sıcaklık, debi ve su mineralleri de bu testler sonucunda netlik kazanacak. İnşallah olumlu sonuç alınması halinde bölge ekonomisine ve turizmine yeni bir soluk kazandıracağız. Bu ilçemiz, şehrimiz, Türkiye ve hatta dünya için çok güzel bir gelişme." ifadesini kullandı.

Toçoğlu, proje çalışmaları kapsamında jeotermal kaynak arama sondaj çalışması yapılan bölgelerde SASKİ ekiplerinin gerekli jeolojik etüt ve proje çalışmaları yaptığına dikkati çekerek, şunları söyledi: