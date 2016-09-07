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Vatandaşa tazminat yolu açıldı!

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 13:06 Güncelleme Tarihi: 7.9.2016 13:08
Vatandaşa tazminat yolu açıldı!
Vatandaşa tazminat yolu açıldı!

Vatandaş denetim memurlarına tazminat davası açılabilecek, kasıt tespit edilirse tazminatı memurun kendisi ödeyecek.

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile ilgili değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliğe göre, vatandaş denetim memurlarına tazminat davası açılabilecek, kasıt tespit edilirse tazminatı memurun kendisi ödeyecek.

TAZMİNATI KURUM ÖDÜYOR

Yeni düzenlemeye göre, kamudaki teftiş veya denetim elemanları, yaptığı işlemlerde kusur, haksız fiil veya sorumluluklarında bir hata işlerse, vatandaş bu elemanların bağlı oldukları daire hakkında tazminat davası açabilecek.

Vatandaşın şikayeti haklı bulunursa, kurum tarafından ödeme yapılacak.

KASIT VARSA PARA GÖREVLİDEN ALINACAK

Öte yandan görevlinin bağlı olduğu kurum, kusuru işleyen görevlinin yapmış olduğu eylemde; kin, garez, hatır, baskı veya telkinle yaptığı kanaatine varırsa, vatandaşa ödediği tazminatı bu görevliye rücu edebilecek.

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