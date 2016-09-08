Ev alacaklar dikkat! KDV indirimi geldi

Bakanlar Kurulu, 150 m2'nin üzerindeki konutlar için yüzde 18 olan KDV oranını yüzde 8'e indirdi.

Kararla KDV oranlarının tespitine ilişkin karara eklenen geçici bir maddeyle, konut teslimlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV'nin 31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8 olarak uygulanması hüküm altına alındı.

Yetkililer, konut teslimlerinde yüzde 1 ve yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranlarında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.

VERGİ ORANLARI ARTIRILDI

Akaryakıt ürünlerini içeren özel tüketim vergisi (ÖTV) (I) sayılı listesindeki benzin, motorin, ev kullanımı hariç LPG ile madeni yağlar ve solventlerde vergi oranları artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararname ile benzin, motorin ve ev kullanımı hariç LPG'de 20 kuruşluk artışa gidildi.

Karar uyarınca, ÖTV tutarları litre başına 95 oktan benzin için 2,1765 TL'den 2,3765 TL'ye, kurşunsuz benzin için 2,2985 TL'den 2,4985 TL'ye, motorin çeşitleri için 1,5945 TL'den 1,7945 TL ile 1,5245 TL'den 1,7245 TL'ye yükseltildi.

RAKAMLAR NELER?

Karar kapsamında LPG'ye uygulanan ÖTV tutarı da kilogram başına 1,5780 TL'den 1,7780 TL'ye çıkarıldı.

Değişiklik kapsamında benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında yapılan düzenlemeler de yer alıyor.

Ekonomi yetkilileri, motorinde artırılan ancak madeni yağda artırılmayan ÖTV maktu tutarlarının bazı ticari nakil vasıtalarında yakıt olarak kullanılabilen 10 numara yağ yapımına yol açtığını belirterek, motorin ve madeni yağda maktu vergi artış düzenlemesinin bunun önüne geçilmesi için paralel olarak yapıldığını söylediler.