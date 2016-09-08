Kaptan köşküne FETÖ operasyonu

Ulaştırma Bakanlığı, gemileri de hainlerden temizlemek için harekete geçti. Gemi personeli olarak görev yapan FETÖ mensuplarının yetki belgeleri iptal edilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türk ve yabancı bayraklı gemilerde çalışan ve çalışacak gemi mürettebatına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) önlemi aldı. Gemi personeli olarak görev yapan hain örgüt mensuplarının yurtdışına çıkarak kaçmalarının önüne geçmek isteyen bakanlık, bu örgütle iltisak ve ilişkili olan gemi adamlarının yetki ve yeterlilik belgelerini iptal edecek. FETÖ'cülerden temizlenen görevlere ise gemici sınavını vererek gemici yeterliliğini almaya hak kazanan miçolar getirilecek.

AĞIR ŞARTLARI VAR

Gemilerde görev yapan tüm tayfaların eğitimleri ve yeterlilik belgeleri yeniden düzenlenirken, görevlendirme şartları da ağırlaştırıldı. Türk ve yabancı bandıralı gemilerde görev yapan kaptan ve güverte zabitleri başta olmak üzere tayfalardan miço, gemici, usta gemici, güverte lostromosu ile başmakinist ve başmühendislerin yeterlilik şartları yeniden düzenlendi. Bir yılda iki kez ihtar alan gemi mürettebatının yeterlilik belgesi ise 6 ay süre ile askıya alınması kararlaştırıldı. Gemi adamlarına her 5 yılda bir değerlendirme sınavından geçme ve tazeleme eğitimine girerek belge yenileme zorunluluğu getirildi.

MİÇOLAR GEMİCİ OLACAK

Miçolar içinde gemici sınavını başarıyla verenler ve gemici yeterliliğini almaya hak kazananlar gemilerde kaptan, zabit, yardımcı zabit, tayfa ve yardımcı hizmet personeli olarak görev alabilecek. Öte yandan yönetmelikle yetkileri olmadığı halde gemi adamı eğitimi veren, vermeyi taahhüt eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması da kararlaştırıldı.

'YETERİNCE ARAŞTIRMADAN PARAYI VERDİK'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'ın ihbarı üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 23'ü tutuklu, 46 sanık hakkında FETÖ üyeliği ve teröre finansman sağlama suçlarından açtığı davanın mahkemesi dün görüldü. 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı sanıklara, "Türkiye'de bu kadar yardıma muhtaç insan varken, ABD'ye niye yardım ettiniz?" diye sordu. Sanıklar "Biz ABD'ye yardım etmedik, orada çocuk okutan bir kuruluş diye para verdik. FETÖ ile bağlantılı olduklarını bilmiyorduk, araştırmadan verdik" yanıtını verdi.