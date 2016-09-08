Ömer Faruk Kavurmacı tutuklandı

FETÖ'ye yönelik TUSKON operasyonunda gözaltına alınan Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı ve 11 işadamı daha tutuklandı.

12 İŞADAMI DAHA TUTUKLANDI

TUSKON operasyonunda gözaltına alınan Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında bulunduğu 12 işadamı tutuklandı.

ÖMER FARUK KAVURMACI DA TUTUKLANDI

TUSKON operasyonunda gözaltına alınan Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlama iddiaları ile ilgili tutuklandı.

TOPLAM 28 İŞADAMI TUTUKLANDI

FETÖ'nün TUSKON ile ekonomik yapılanmasına ilişkin yapılan operasyon kapsamında 65 işadamı tutuklamaya sevk edilmiş, bunlardan 16'sı sabah saatlerinde tutuklanmıştı. Sorgularu devam eden 22 işadamının da işlemleri tamamlandı. Aralarında Ömer Faruk Kavurmacı'nın da bulunduğu 12 işadamı da tutuklandı, böylece tutuklanan işadamı sayısı 28'e yükseldi. Aynı operasyonda Faruk Güllü de tutuklanmıştı.

İŞTE TUTUKLANAN O İSİMLER

Salih Zeki Azak, Salih Zenginer, Ruhi Gürer, Ramazan Alpay, Ömer Faruk Kavurmacı, Nihat Kurt, Mustafa Zenginer, Murat Atakan Kayalar, Mehmet Zenginer, Selahattin Altuntaş, Selahattin Keleş.

FARUK GÜLLÜ İLE BİRLİKTE 16 İŞADAMINA TUTUKLAMA

FETÖ'CÜ 65 İŞADAMINA TUTUKLAMA TALEBİ