Rus uçağından Karadeniz üzerinde ABD uçağına önleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Karadeniz üzerinde bir Rus savaş uçağının ABD'ye ait bir askeri keşif ve gözetleme uçağına önleme yaptığını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, AA muhabirinin sorusu üzerine, Rusya'ya ait Su-27 tipi jetin Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında ABD Donanmasına bağlı P-8A Poseidon tipi askeri uçağa bugün "yakın mesafede ve güvensiz şekilde" önleme yaptığını belirtti.

ABD uçağının rutin operasyonlar için Karadeniz üzerinde uçtuğunu ifade eden Davis, önlemenin 19 dakika sürdüğünü kaydetti.

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Davis, ABD Donanması uçakları ve gemilerinin Rusya'ya ait askeri unsurlarla rutin şekilde bölgede karşılaştığını, birçok kez bunların "güvenli ve profesyonel" şekilde meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bunun gibi güvensiz manevralar endişelenmemize yol açıyor. Bu eylemler gereksiz yere gerilimi yükseltme potansiyeli taşıyor ve yanlış değerlendirmeler ya da kazalarla sonuçlanabilir."

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ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın İngiltere ziyareti sırasında gazetecilere konuşan bir Pentagon yetkilisi ise Rus uçağının Amerikan uçağına önce 10 metre kadar yaklaştığını, bir ara bu mesafenin 3 metreye kadar düştüğünü söyledi.

Rus uçakları ile Amerikan gemileri ve uçakları son dönemde birçok bölgede karşı karşıya gelebiliyor. Son olarak nisan ayında Baltık Denizi'nde bir Su-24 tipi Rus uçağı ABD destroyeri Donald Cook'un 10 metre yakınından birkaç kez geçmiş, bir Su-27 jeti de yine Baltık Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetlerinin RC-135 tipi keşif ve gözetleme uçağına çok yaklaşmıştı.