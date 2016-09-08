Türkiye algısı yükseliyor

Dubai’deki emlak fuarına katılan Türk şirketler projeleriyle büyüyen Türkiye algısını pekiştirdi. Patronlar, “Ülkemizin güçlü demokrasisini ve yükselen ekonomisini Körfez yatırımcısına göstermeye geldik” dedi

Yurtdışında Türkiye ile ilgili oluşturulmaya çalışılan nefatif algıya Türk şirketleri dev projeleriyle meydan okudu. Milyon dolar- lık projeleri Körfez yatırımcılarının beğenisine sunan Türk gayrimenkul şirketleri, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılardan talep topladı.

SATIŞ İKİNCİ PLANDA

Fuara SeaPearl Ataköy ile katılan Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, "Türkiye algısını değiştirmek istiyoruz. Yurtdışında televizyonlar Türkiye'yi savaşta gibi gösteriyor ve algıyı kötüye yönlendirmeye çalışıyor. Türkiye'nin yatırım yapılabilir güvenli bir liman algısını, güçlü demokrasisini ve yükselen ekonomisini de Körfez yatırımcısına sunuyoruz. Bizim için satış ikinci planda" dedi. Fuarda tanıtılan dev projeler de Güçlü Türkiye algısını pekiştirdi. Akbatı AVM, Koza Plaza, Akkoza gibi projeleriyle tanınan Garanti Koza, Bulgaristan'da 650 milyon euro yatırımla Grand Kanyon Sofia&Swissotel Residences Sofia ve Sofia Square projelerini tanıttı.

METREKARESİ 1.900 EURO

Garanti Koza'nın Bulgaristan'daki projelerinden biri Grand Kanyon Sofia&Swissotel projesi oldu. Proje 1.450 adet konut, AVM ve Swissotel'den oluşuyor. Yüzde 70'i satılan projenin metrekare fiyatı 1.900 euro seviyesinde. Sofia Square ise Sofya merkeze 500 metre mesafede 105 bin metrekarelik arsa üzerinde 3 konut bloku, 1 otel, 1 ofis bloku ve 40 bin metrekare AVM'den oluşuyor. Projede 2 bin 6 adet konut, 630 rezidans ve 300 odalı otel olacak. Metrekare fiyatları 1.200 euro olacak.

ÜLKEMİZ İÇİN BU FUARDAYIZ

Türki gayrimenkul sektörünün her yıl merakla beklediği Dubai Cityscape Global Fuarı'na SeaPearl Ataköy ile katılan Kuzu Grup'un Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, projede yer alan 202 odalı otel ve 62 özel rezidansı işletecek olan Jumeirah Group'un CEO'su Stefan Leser'la SeaPearl Ataköy standında bir araya geldi. Cityscape 2016'ya katılma nedenlerini "Ülkemiz için buradayız" diyerek açıklayan Özen Kuzu, fuarda projelerini Körfez yatırımcılarıyla buluşturma şansı yakaladıklarını söyledi.

400 MİLYON $'LIK YATIRIM

Emay İnşaat, Osmangazi Köprüsü'nün açılışıyla değerini katlayan Yalova'da hayata geçirdiği KentPlus Yalova Wellness SPA Resort projesini Dubai'de tanıttı. Proje, BAE, Katar ve Kuveyt'in bireysel yatırımcılarından ilgi gördü. 163 blokta 1001 daire ve 60 farklı konut tipinin yer alacağı proje ile ilgili Emay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağlar şu bilgileri verdi: "Projenin yatırım maliyeti 400 milyon dolar. Teslimler 2018'de. Metrekare fiyatı 4 bin 500 TL'den başlıyor."

DÜNYAYA İLHAM OLACAK

Çalık Holding'in gayrimenkul şirketi GAP İnşaat tarafından Beyoğlu'nda hayata geçirilen Tarlabaşı360 projesi yeni adı Taksim360 markasıyla ve yeni rezidans bölümleriyle ilk kez Dubai'de yerini aldı. Projeye, 120 farklı bireysel yatırımcıdan talep geldi. Ekimde Türkiye'de tanıtılacak projenin standını ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Her şeyi içinde barındıran zor bir proje, Beyoğlu'nu değiştireceği gibi bütün dünyaya ilham olacak" dedi.