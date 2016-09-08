Yaz saati kararından gündelik hayat nasıl etkilenecek

Sabit zaman uygulaması mesai saatleri, bilgisayar takvimi gibi birçok alanı etkileyecek.

Hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı kış saati uygulamasının kaldırılması, bu yıldan itibaren yürürlüğe giriyor. Bu hafta açıklanan kararnameyle birlikte, 30 Ekim'de saatlerin 1 saat geri alınmayacağı ve yaz saati olarak bilinen uygulamanın yılın 12 ayı boyunca devam edeceği duyuruldu.



MESAİ SAATLERİ



Her yıl Ekim ayında saatlerin bir saat geri alınmasıyla, mesainin tüm Türkiye'de havanın aydınlanmasının ardından başlaması hedefleniyordu.



Ancak yaz saatinin sürekli olmasıyla kış aylarında mesai başlangıç saatinin özellikle batı illerinde henüz hava aydınlanmadan gerçekleşmesi gündeme geliyor.



Yaz saatinin sürekli hale getirilmesi için uzun yıllar çalışmalar yürüten eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, 2014'te konu gündeme geldiğinde valiliklerin illere göre mesai başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayabileceğini söylemişti.



Türkiye'nin batı ve doğu uçları arasında 76 dakikalık fark bulunuyor. Valilikler, bulundukları ilde güneşin doğuş saatine göre mesai saatlerini erkene ya da geçe alma yetkisine sahip. Yani doğu illerinde mesai 8'de başlarken, Batı'da mesai başlangıcının 9'a kadar sarkması olası.



BİLGİSAYAR - TELEFON SAATLERİ



İnternete erişimi olan telefon ve bilgisayarlar, her yıl iki kez saatlerin ileri ve geri alındığı gecelerde kendilerini otomatik olarak güncelliyorlardı. Sabit zaman dilimi uygulamasıyla birlikte eğer elektronik cihazlar otomatik saat ayarlaması yaparsa, kullanıcıların saatleri düzeltmesi gerekecek. Geçen yıl 1 Kasım seçimleri nedeniyle Türkiye'de kış saati uygulamasına geçiş bir hafta ertelenmişti.



Microsoft, o dönemde bir güncelleme yayınlayarak saatlerin bir hafta geç geri alınmasını sağlamaya çalıştıysa da güncelleme sadece Windows 10 işletim sistemi için geçerli olmuş ve birçok bilgisayarda saatler otomatik olarak geri alınmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da saati otomatik olarak geri alabilme özelliği bulunan akıllı telefon ve elektronik cihaz sahiplerini uyarmıştı.