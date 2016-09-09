Akdeniz'i Anadolu'ya bağlayan tünel açıldı

Alanya-Gazipaşa Ayrımı Taşkent-Hadim Yolu Projesi kapsamında Kuş Yuvası geçidinde yapımına başlanan tünellerden 5'i hizmete açıldı.

Alanya-Gazipaşa Ayrımı Taşkent-Hadim Yolu Projesi kapsamında Kuş Yuvası geçidinde yapımına başlanan tünellerden 5'i Kurban Bayramı öncesi hizmete açıldı. Eskiden Kuş Yuvası geçidinden Alanya'ya ulaşım 1,5 saat sürerken, şimdi 45 dakikaya kadar düştü.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Alanya-Gazipaşa Ayrımı Taşkent-Hadim Yolu Projesi" kapsamında, Kuş Yuvası geçidinde yapımı planlanan 10 tünelden 5'inin Kurban Bayramı öncesi hizmete açıldığını bildirdi.

Halk arasında "Kuş Yuvası" olarak bilinen yolda, 2014 yılında başlatılan iyileştirme çalışmaları çerçevesinde Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki tünel inşaatlarının yarısı tamamlandı. Antalya'dan Konya'ya ulaşımı daha kolay, kısa ve konforlu hale getiren projedeki Kuş Yuvası mevkisindeki toplam uzunluğu 2 bin 808 metre olan 5 tünel, hizmete girdi.

Antalya Valisi Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın bir sahil şehri, 450 kilometrelik sahil bandına sahip olduğunu söyledi.

Söz konusu sahil bandını Orta ve İç Anadolu'ya bağlayacak geçitlerin çok önemli olduğunu belirten Karaloğlu, "Antalya'nın doğusunu Alanya'yı ve Gazipaşa'yı Taşkent ve Hadim'e bağlayan Kuş Yuvası geçidimiz, Antalya'nın doğu yakasının Orta Anadolu'ya bağlayan çok önemli arterlerimizden. İşte bu yol üzerinde uzun süredir çalışmaları devam eden Kuş Yuvası geçidindeki 10 noktada tünel çalışmamız var. Bunların 5'inin çalışmaları tamamlandı, aydınlatmaları, havalandırmalarıyla beraber bayram öncesi halkımızın hizmetine sunduk." dedi.

Karaloğlu, bahse konu yolu kullananların Antalya'nın Alanya, Gazipaşa ilçelerinden Konya'nın Taşkent ve Hadim ilçelerine daha konforlu seyahat etme şansı bulacağını vurguladı.

'ANTALYA'YI ANADOLU'YA BAĞLAYAN ÖNEMLİ ARTER'

Beş tünelin 6 kilometrelik sıcak asfalt yolla tamamlandığını dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diğer tünellerimizin çalışması devam ediyor. Yıl sonunda bitecek, 2017'de açılacak olanlar var. 10 tünelin tamamı bittiğinde, toplam uzunluğu 8 kilometre olan tünellerden geçerek Alanya ve Gazipaşa'yı Orta Anadolu bölgesine Taşkent ve Hadim'e bağlamış olacağız. Bu önemli bir çalışmaydı, Antalya'yı Anadolu'nun diğer bölgelerine bağlayan önemli bir arterdi. Bundan dolayı bu çalışmalara karar veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümet üyelerimize ve ilimizi Ankara'da temsil eden bütün vekillerimize Antalya halkı adına ilin valisi olarak teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı olsun. Vatandaşımız, inşallah bayramda bu yolu kullanarak sevdiklerine huzur içerisinde, güvenli bir şekilde ulaşsınlar diliyorum."

'65 KİLOMETRELİK GÜZERGAHIN TAMAMI TEK YOL'

Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu ise Alanya-Gazipaşa Ayrımı Taşkent-Hadim Yolu'nun Karayolları 13. Bölge (Antalya) sınırlarında kalan toplam uzunluğu 65 kilometre olan güzergahın tamamının tek yol olarak hizmet verdiğini vurguladı.

"Yolun kış şartlarında trafik akışını aksatan 10 kilometrelik Kuş Yuvası mevkisinde toplam uzunlukları 2 bin 808 metre olan 5 tünel, 6 kilometre tek yol-bitümlü sıcak karışım ile tamamlanmıştır." bilgisini paylaşan Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Biten 5 tünel için yapılan tünel aydınlatma ve havalandırma tesisatı mevcut enerji bağlantısıyla çalışmamaktadır. Genel Müdürlüğümüzden gelen heyet tarafından yeni enerji hattı çekilmesi gerektiğiyle ilgili rapor düzenlenmiştir. Bu nedenle yeni enerji hattı projesi hazırlatılarak ihalesi yapılacaktır. Ancak şu an şantiye elektriğiyle aydınlatma kısmi yapılabilmektedir. Mahmutlar imar sınırları içerisinde kalan 3,5 kilometre ve Kuşyuvası-Yalnızardıç Barajı arası 25 kilometrelik kesiminde 4 bin 830 metre uzunluğunda 5 tek tüp tünelle tek yol-bitümlü sıcak karışım yapım çalışmaları devam etmektedir. Yıl sonuna kadar toplam uzunluğu bin 682 metre olan üç tünelin de bitirilmesi durumunda 4 bin 490 metre uzunluğunda 8 tünel trafiğe açılmış olacak."

Çobanoğlu, projenin 2019 yılı sonu itibariyle bitirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi. Musa Coşkun adlı vatandaş da eskiden söz konusu yerde ulaşımın zor şartlarda sağlandığını anlattı.

Alanya'da 13 yıldır yaşadığını söyleyen Coşkun, "Tünel yokken burada kaza çoktu. Tünelle kaza riski de azaldı. Kışın yollar kapalı oluyordu. Özellikle bölgede kışın ulaşım çok daha zordu. Eskiden Kuş Yuvası geçidinden Alanya'ya ulaşım 1,5 saat sürerken, şimdi 45 dakikaya kadar düştü." dedi.