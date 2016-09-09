ARKADAŞINA GÖNDER Akın İpek`in 18 şirketine TMSF el koydu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

İpek`in 18 şirketine TMSF el koydu!

  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 08:54 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 09:25
Akın İpek`in 18 şirketine TMSF el koydu!
Akın İpek`in 18 şirketine TMSF el koydu!

İpek`in 10 milyar değerindeki 18 şirketi FETÖ`ye finans sağladığı gerekçesiyle TMSF`ye devredildi.

FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan firari İpek'in 10 milyar değerindeki 18 şirketi (Koza-İpek Holding) 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

HİMMETİ MADENLERDE AKLAMIŞLAR

Bu şirketler üzerine kayıtlı bulunan ve FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı belirtilen lüks malikane de TMSF'ye devroldu. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre TMSF, gerektiğinde şirketlerin varlıkların satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verebilecek.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.