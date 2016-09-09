Akın İpek`in 18 şirketine TMSF el koydu!

Akın İpek`in 10 milyar dolar değerindeki 18 şirketi FETÖ`ye finans sağladığı gerekçesiyle TMSF`ye devredildi.

FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan firari Akın İpek'in 10 milyar dolar değerindeki 18 şirketi (Koza-İpek Holding) Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

HİMMETİ MADENLERDE AKLAMIŞLAR

Bu şirketler üzerine kayıtlı bulunan ve FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı belirtilen lüks malikane de TMSF'ye devroldu. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre TMSF, gerektiğinde şirketlerin varlıkların satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verebilecek.