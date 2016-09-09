Konuta KDV dopingi

Büyümenin dinamo sektörü olan gayrimenkulün merakla beklediği KDV indirimi müjdesi geldi. Bakanlar Kurulu dün 150 metrekarenin üzerindeki konutlar için yüzde 18 olarak alınan KDV oranlarını yüzde 8’e düşürdü

Büyümenin dinamo sektörü olan gayrimenkulün merakla beklediği KDV indirimi müjdesi geldi. Bakanlar Kurulu dün 150 metrekarenin üzerindeki konutlar için yüzde 18 olan KDV oranlarını yüzde 8'e düşürdüğünü açıkladı. Yetkililer, konut teslimlerinde yüzde 1 ve yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranlarında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi. Sektör temsilcilerinin ortak görüşü konut alımlarının kolaylaşmasıyla satışların artarak devam edeceği yönünde.



SÜRE UZATILMALI

Ancak patronlar, KDV oranlarındaki indirimin tapu satışlarındaki vergi oranlarına da uygulanması gerektiğini dile getirerek, "Sektörün üzerinde KDV hariç maliyetin yüzde 14'ü kadar harç ve dolaylı vergi yükü var. İstediğimiz tüm bu sorunların çözülmesi" şeklinde görüş bildirdi. Konut teslimlerinde yüzde 18 olan KDV, 31 Mart 2017'ye kadar yüzde 8 olarak uygulanacak. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "31 Mart 2017'ye kadar bitecek ya da hali hazırda bitmiş evler bundan faydalanacak. Şimdi yeni işler o tarihe yetişsin diye nefes nefese olunacak. Zaman sınırlaması daha esnek olmalı" dedi. Nazmi Durbakayım, KDV konusuna geçici değil sürekli çözümün gerekliliğinden bahsederek, "Yüzde 8'den birden yüzde 18'e çıkan bir sistem değil makul ve kademeli artış yapılmalı. Böylece kayıtdışının önüne geçilir" dedi.



EV SATIŞLARI UÇAR

Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, banka kredilerinin düşürülmesinden sonra KDV indirimi gelmesiyle konut pazarının atağa kalkacağını belirtti. KDV'nin yüzde 8'e düşmesini sektör adına sevindirici bir karar olduğunu anlatan Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu ise harçlarla ilgili de bir indirim beklediklerini söyledi. Gül Proje Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gül de, 31 Mart'a kadar geçerli olacak indirimin, kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu belirtti.