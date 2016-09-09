Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirirken, "Türkiye, G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu." ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirirken, "Türkiye, G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu." ifadesini kullandı.

Ağbal, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 ile ılımlı bir büyüme performansı sergilediğini kaydetti.

Ekonominin, dış konjonktürün etkisiyle, bir miktar ivme kaybetmesine karşın yılın ilk yarısında yüzde 3,9 büyüdüğünün altını çizen Ağbal, "Türkiye bu büyüme oranıyla G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu. Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerden daha hızlı büyüyerek pozitif yönde ayrışmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜMEMİZ HIZ KAZANACAK"

Ağbal, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede büyümenin dalgalı seyrederken, Türkiye'nin 27 çeyrektir büyümeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci çeyrekte, büyümeye en önemli katkı yaklaşık 5 puanla iç talepten geldi. Global konjonktürdeki sorunlar ve yurt içinde meydana gelen gelişmelere karşı iç talepteki canlılığın devam etmesi olumludur. Ayrıca hükümet olarak uygulamaya koyduğumuz reformlar ile üretim, yatırım ve ihracatta uygulamaya başladığımız destekleyici politikalar önümüzdeki aylarda ekonomik faaliyetlerin ivmelenmesine destek olacaktır. Önümüzdeki dönemde, yatırımları ve istihdamı teşvik eden politikalarımız, Ar-Ge yoğun ve yenilikçi üretim ve hizmetlere sunduğumuz süper teşviklerle büyümemiz hız kazanmaya devam edecektir. Böylece gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışmaya devam edeceğiz ve gelişmiş ülkeler liginde yer alacağız."