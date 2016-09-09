ARKADAŞINA GÖNDER 'Türkiye G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

' G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu'

  • AA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 11:32 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 11:36
'Türkiye G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu'
'Türkiye G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirirken, ", G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu." ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirirken, ", G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu." ifadesini kullandı.

Ağbal, yazılı açıklamasında, ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 ile ılımlı bir büyüme performansı sergilediğini kaydetti.

Ekonominin, dış konjonktürün etkisiyle, bir miktar ivme kaybetmesine karşın yılın ilk yarısında yüzde 3,9 büyüdüğünün altını çizen Ağbal, " bu büyüme oranıyla G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu. Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerden daha hızlı büyüyerek pozitif yönde ayrışmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜMEMİZ HIZ KAZANACAK"

Ağbal, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede büyümenin dalgalı seyrederken, Türkiye'nin 27 çeyrektir büyümeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci çeyrekte, büyümeye en önemli katkı yaklaşık 5 puanla iç talepten geldi. Global konjonktürdeki sorunlar ve yurt içinde meydana gelen gelişmelere karşı iç talepteki canlılığın devam etmesi olumludur. Ayrıca hükümet olarak uygulamaya koyduğumuz reformlar ile üretim, yatırım ve ihracatta uygulamaya başladığımız destekleyici politikalar önümüzdeki aylarda ekonomik faaliyetlerin ivmelenmesine destek olacaktır. Önümüzdeki dönemde, yatırımları ve istihdamı teşvik eden politikalarımız, Ar-Ge yoğun ve yenilikçi üretim ve hizmetlere sunduğumuz süper teşviklerle büyümemiz hız kazanmaya devam edecektir. Böylece gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışmaya devam edeceğiz ve gelişmiş ülkeler liginde yer alacağız."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.