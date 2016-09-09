Volkswagen'in emisyon davasında yeni gelişme

Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW) ABD'deki emisyon davasında, şirketin eski çalışanlarından bir mühendisin suçunu kabul ettiği bildirildi.

Michigan eyaletindeki bir federal mahkemenin belgelerine göre, 1983-2008 yılları arasında VW'de çalışan mühendis James Robert Liang (62), şirketin, ürettiği dizel araçların olduğundan daha "çevreci" görünmesi için 2006'da bir yazılım geliştirdiğini ve 2014'te de söz konusu araçların gerçek emisyon değerlerini gizlemek için testler yaptığını kabul etti.

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ABD'li otoriteleri aldatmak için komplo düzenleme, elektronik sahtekarlık ve "Temiz Hava Yasası"nın ihlali suçlamalarını kabul ettiği belirtilen Liang'ın, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği, ayrıca 250 bin dolar para cezası ödemek zorunda kalabileceği ifade edildi.

Belgelerde ayrıca Liang'ın, ceza indiriminden yararlanmak amacıyla ABD'li kurumlarla iş birliği yapmak için anlaştığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı da Liang'ın yaptığı anlaşma gereği, VW'in emisyon skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında ABD hükümetiyle iş birliğini sürdüreceğini açıkladı.

- SKANDALIN GEÇMİŞİ?

Geçen yılın Eylül ayında ABD Çevre Koruma Ajansı, VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine VW, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş ve o dönemki İcra Kurulu Başkanı Martin Winterkorn istifa etmişti. 10 üst düzey yöneticinin de işine son verilmişti.

VW, emisyon skandalı nedeniyle oluşabilecek zararlar ve tazminatlar için geçen yıl 6,5 milyar avro ayırdığını duyurmuştu.

- Şirkete faturası ağır oldu

VW, bu yılın haziran ayında da ABD'de, yanıtlıcı yazılıma sahip dizel araçlarının tamir masrafları, tazminatlar ve çevreye yönelik fonlar için yaklaşık 15 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.

Bu tutarın yaklaşık 10,3 milyar dolarının, emisyon skandalına neden olan yazılımın bulunduğu 482 bin aracın sahiplerine ödeneceği bildirilmiş, VW de araç sahiplerine otomobillerini skandal ortaya çıkmadan önceki fiyattan geri satma veya ücretsiz tamir ettirme seçeneklerinin yanı sıra aracın yaşına göre 5-10 bin dolar arasında tazminat ödemeyi taahhüt etmişti.

VW ayrıca, çevrenin iyileştirilmesi için 2,7 milyar dolar ve "sıfır emisyon teknolojisi" için 2 milyar dolar finansman sağlamaya razı olmuştu.

Uzmanlar, ABD Çevre Koruma Ajansı, Adalet Bakanlığı ve Kalifornia Çevre Koruma Ajansı'na yapılacak ödemelerin yaklaşık 3,5 milyar doları bulabileceğine ve Kaliforniya dışındaki diğer eyaletlerde davalar açılması durumunda emisyon skandalının şirkete faturasının artabileceğine dikkati çekiyor.