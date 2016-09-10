Bodrum’a yerli turist akını

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum’a yerli turist akın etti. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşların cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte ilçeye gelmeye başladı.

Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Muğla'nın Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgelerini tercih etti. Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi.

4 MİLYON TURİST MUĞLA'DA

En büyük yoğunluk yaklaşık 1,5 milyon turistle Bodrum'da yaşanırken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Muğla'nın turistik ilçelerine yaklaşık 4 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Bu durum ise turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü.

UÇAKLARA EK SEFER KONULDU

Bayram tatili boyunca 1,5 milyon'un üzerinde yerli turisti ağırlamayı planlayan Bodrum'a yaklaşık 200 ek uçak seferleri yapılacağı havayolu şirketlerince açıklandı. Bazı havayolu şirketleri, Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yolcu yoğunluğu nedeniyle turizm kentlerine ek seferler düzenlemeye başladı. Milas - Bodrum hava alanına, iç ve dış hatlarda yapılan ek seferlerden dolayı büyük yoğunluk yaşandı. Şehirler arası otobüs firmaları'da Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi talebin yoğun olduğu bölgelere ek otobüs seferleri koyduğu öğrenildi.

9 günlük Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. Tatili fırsat bilen tatilciler oteller başta olmak üzere Apart ve pansiyonları doldurdu. Jandarma ve Emniyet güçleri Bodrum'da giren çıkan tüm araçları kontrol ederek ilçede kuş uçurtmuyor. Tatilin ilk gününden itibaren İlçenin giriş ve çıkışlarında 24 saat yol kontrolü yapan ekipler olası bir tehlikeyi önlemek için araç kontrollerini sıklaştırdı. Emniyet güçleri araçlarda kimlik kontrolünün yanı sıra eğitimli polis köpekleriyle de araçlarda ve yolcu otobüslerinde didik didik arama yapıyor.

YURT DIŞINDAN BÜYÜK İLGİ

Bodrum'a yurt genelinden gelen tatilcilerin yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçilerde yoğun ilgi gösterdi. Kurban bayramını ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçiler Bodrum'a gelmeye başladı. Belçika'dan Bodrum'a bayram tatili için gelen Melis Bulut Kurban bayramını Türkiye'de geçirmek için geldiklerini kaydederek, Bayram'da Türkiye'de olmak çok güzel bir şey. Herkes Bodrum'da ve çok güzel bir eğlence var. Bayram'da Bodrum'da insanlar çoğaldı. Türk milletinden çok insan geliyor Bodrum'a şuna da. Bayram'da ülkemde olmaktan çok mutluyum"dedi.

Yurt dışından gelen Dilara Yıldırım ise Türkiye'de Bayramı geçirmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Yıldırım, "Bodrum, çok güzel ve çok kalabalık şuan. Her bayram geliyoruz ülkemize. Her yer dolu ve çok eğleniyoruz"ş eklinde konuştu.

ÜNLÜLER BODRUM'A AKIN ETTİ

Gece eğlenceleriyle de meşhur olan Bodrum'da bir çok ünlü isim klüplerde sahne alacak. Gündüz beach erde partilerin yanı sıra gece eğlenceleri de hız kesmeyecek. Serdar Ortaç, Hande Yener, Berksan gibi bir çok ünlü isim sahneleriyle tatilcilere unutulmaz bir bayram yaşatacak. Kendi işletmesi olan ünlü isimlerde gündüz partilerinde kendi mekanlarında sahne alacak.