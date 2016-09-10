Mustafa Seyidoğlu gözaltında!

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Seyidoğlu Baklavaları’nın sahibi Mustafa Seyidoğlu da gözaltına alındı. Savcılık tarafından ünlü işadamının mal varlığına tedbir konuldu

SEYİDOĞLU GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından, ifadelerine başvurulan cemaat abilerinin ifşası üzerine, FETÖ'ye finansal kaynak sağladığı tespit edilen Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyidoğlu gözaltına alındı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Savcılık kararıyla ünlü işadamının mal varlığına tedbir kararı konuldu.

GÜLLÜ İÇİN İTİRAZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz ve Nejat Güllü'nün de aralarında bulunduğu 38 şüphelinin serbest bırakılmasına da itiraz etti.

Soruşturmayı yürüten savcılık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakimliğe sevk ettiği ancak adli kontrol şartıyla serbest kalan 38 şüpheli için hakimliğe itiraz dilekçesi gönderdi. Şüphelilerin, tekrar tutuklanmaları istendi.



