At izi it izine karışmayacak

Hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘At izi it izine karışmasın’ uyarısıyla daha titiz bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucu 53 kurum sahibine iade edildi

Hükümet, terör örgütü FETÖ ile müdadele kapsamında mağduriyetlerin oluşmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen "At izi it izine karışmasın" uyarısından sonra daha da titiz bir çalışma yürütülmeye başladı. AK Partili milletvekilleri ve teşkilatlardan da gelen bazı bilgilere paralel olarak kanun hükmünde kararnameler ile kapatılan yurtlar ve okullar başta olmak üzere özel eğitim kurumları, dernekler, vakıflar tekrar mercek altına alındı. Kapatılan okul ve yurtlar taranıp bir yanlışlık yapılıp yapılmadığına bakıldı. Yapılan incelemeler sonrasında sahiplerine iade edilip tekrar faaliyetlerine başlayan kurum sayısı 53'ü buldu. Bunlardan birinin sendika, birinin öğrenci yurdu, kalanların da özel okul olduğu öğrenildi. Kamudan atılan, gözaltına alınan isimler de tek tek taranıyor. Kanun hükmünde kararnameler ile kamudan atılan ve gözaltına alınanlara dönük olarak da titiz bir inceleme yapılıyor. Bu konuda hükümet bir başbakan yardımcısını görevlendirdi. Atılan isimler tek tek inceleniyor, gelen şikayetlere bakılıyor.

SAYI 10'U GEÇMEDİ

Muhalefet partileri CHP ve MHP de düzenli olarak her hafta kendilerine ulaşan ve mağdur oldukları belirtilen isimlerin listesini bu başbakan yardımcısına iletiyor. Muhalefetin listesi incelenip varsa bir yanlışlık düzeltme yapılıyor. Muhalefetin listesinde haksız yere gözaltına alındıkları iddia edilen isimler de bulunuyor. Şu ana kadar iletilen listelerde mağdur olduğu belirlenen kişi sayısının 10'u geçmediği belirtiliyor.

TEMİZLİK KRİTERLERİ ÇOK NET

"Muhalifler ve hükümet karşıtları tasfiye ediliyor" söyleminin doğru olmadığı, muhalif denilen kişilerin mutlaka FETÖ ya da PKK bağlantısı bulunduğu da belirtiliyor. Bakanlar, muhaliflerin temizlendiği iddialarına, "Kriterlerimiz çok net. FETÖ terör örgütü ilan edildikten sonraki tarihi esas alıyoruz. Ondan önceki ilişkilere bakmıyoruz. Bunun batıda da örnekleri var. Örneğin, herhangi bir derneğin, eğer terörle bağı ortaya çıkmış ve terör örgütü listesine alınmışsa, dünyanın her yerinde onun üyesi olmak suç kabul ediliyor" yanıtını veriyor.