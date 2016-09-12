KOSGEB’den esnafa 160 milyonluk destek

Esnafın yüzü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kredisiyle güldü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın rakamlarına göre KOSGEB'in istihdam endeksli Cansuyu Destek Kredisi esnafa nefes aldırdı. KOSGEB 'cansuyu' kredisinden yararlanmak üzere başvuran esnafa toplam 159 milyon 991 bin lira kredi kullandırdı.

% 100 FAİZ İNDİRİMİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, esnaf ve sanatkarın geçen yıldan bu yana makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu, hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanabildiğini söyledi. Bakan Tüfenkçi, ustalık belgesi sahibi girişimci esnafın da kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarında faaliyette bulunmaları halinde yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanabildiğini ifade etti. Esnafa prim desteği sağlandığını, 29 yaşını doldurmamış genç girişimciler için kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi istisnası sağlandığını kaydeden Tüfenkçi, KOSGEB kredilerinden yararlanan esnaf sayısı hakkında da bilgi verdi. Buna göre KOSGEB'in İstihdam endeksli Cansuyu Destek Kredisi'nden 6 bin 126 esnaf yararlanırken ödenen kredi miktarı 159 bin 991 bin 408 lira oldu.

ESNAF SAYISI ARTTI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın rakamlarına göre ise 2014'de 1 milyon 632 bin 484, 2015'de 1 milyon 682 bin 908 olan işyeri sayısı ise artarak 2016 itibariyle 1 milyon 751 bin 16'ya ulaştı. 468 farklı meslek türü başlığı altında ise 720 bin 777 işyeri faaliyet gösteriyor.