Türkiye 2050’de dünya 12’ncisi

HSBC, 100 ülkenin ekonomik durumlarını inceleyerek 2050'ye kadar zengin olacak ülkeleri sıraladı. Ülkelerin istihdam oranlarının, çalışan nüfusunun, toplam iş gücünün ve yaşlılık oranlarının dikkate alınarak hazırlandığı listede, Türkiye 12'nci sırada yer aldı. Yapılan araştırmada, Türkiye'nin yükselişe geçmesinin nedeni olarak doğurganlık oranının artışı ile çalışan nüfus sayısının da artacak olması gösteriliyor. Hollanda, Rusya, Güney Kore, Avustralya gibi ülkeleri geride bırakması beklenen Türkiye'nin altı sıra birden yükselişe geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca 2008'de yaşanan ekonomik kriz sonrasında Türk vatandaşlarının kişi başı milli gelirinin tam 3 kat arttığı da araştırma sonucunda ortaya koyulmuş durumda. Son 15 yıllık süreçte doğrudan yabancı yatırımın artış göstererek ekonomik büyümeye 13 milyar dolarlık bir etkisi olduğu biliniyor.