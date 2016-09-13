1 milyon kişi ‘tur’luyor

9 günlük bayram tatilini fırsat bilenler tatil bölgelerine koştu. Bodrum, Çeşme, Kemer, Belek ve Alanya’da oteller % 100 doldu. 1 milyon kişi paket turla tatile çıktı. Turizm ve ulaştırma sektörü 3 milyar TL kazandı

Dokuz günlük Kurban Bayramı ve kamu izinlerindeki yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaş tatil bölgelerine akın etti. Bodrum, Çeşme, Kemer, Belek gibi birçok destinasyonda otellerde yer kalmadı. Doluluk oranları yüzde 100'ü buldu. Paket turlarda da ilk kez 1 milyon kişi bandına yaklaşıldı. Yurtiçinde 700 bin, yurtdışında da 250 bin kişi paket turlarla tatile çıktı. Yoğun tatil hareketliliği ulaştırma sektörünün de yüzünü güldürdü. Paket turların yanı sıra bayramda ailelerini görmek için memleketine gidenlerle birlikte 15 milyon kişi yollara düştü. Paket turlarda 1.4 milyar TL, ulaştırmada ise 1.5 milyar TL hacim oluştu.

ULAŞIMA 1.5 MİLYAR TL

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram yoğunluğunun 7 Eylül'de başladığını belirterek, "Bu bayram sadece 11 milyon kişi otobüsle yolculuk yaptı. Havayoluyla 2.5, demiryoluyla da 1.5 milyon kişi seyahat etti. Sektörde yaklaşık 1.5 milyar TL'lik hacim oluştu" dedi. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda paket turlarla 350 bin kişinin tatile çıktığını belirten TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, bu yıl 9 günlük tatille birlikte talebin ikiye katlandığını aktardı. Kurban Bayramı'nda tatile çıkanların ağırlıklı olarak yurtiçi turlara yoğunlaştığını aktaran Ulusoy, "Bu bayramda talep kıyı şeridine yoğunlaştı. Akdeniz'de Kemer, Belek, Side ve Alanya, Ege'de de Çeşme ve Bodrum ilk sırayı aldı" diye konuştu.



OTELLER YÜZDE 100 DOLDU

9 günlük bayram tatilinin sektörde doping etkisi yarattığını vurgulayan TUROFED Başkanı Osman Ayık, özellikle kıyı otellerinin dolduğunu söyledi. Paket turlarda ilk kez 1 milyon kişi bandının yakalandığını vurgulayan Ayık, "Özellikle iç talepte büyük bir hareketlilik oldu. 700 binden fazla kişi sadece paket turla tatile çıktı. Bunun yanı sıra bireysel tatile çıkanlar oldu. Kıyı şeridindeki otellerimizin neredeyse tamamı yüzde 100 doluluk oranlarını yakaladı" ifadelerini kullandı.

YURTDIŞI TURLARDA ARTIŞ VAR

Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, darbe girişimi nedeniyle yurtdışı çıkışlarda zorluk olmasına rağmen talebin yüksek olduğunu söyledi. Onaran, "Bu bayram geçen Kurban Bayramı'na oranla yüzde 20, Ramazan Bayramı'na oranla da yüzde 30 talepte artış var. Eğer darbe girişimi yaşanmamış olsaydı talepteki artış yüzde 40-50'leri bulurdu" şeklinde konuştu.

TALEPLER DEVAM EDİYOR

Bu bayramın okul öncesi son tatil olacağını belirten Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, "Dolayısıyla tatilcinin yoğun bir ilgisi oldu" dedi. Bayram kapasitelerini geçen yıla oranla iki kat artırdıklarını belirten Erkan, "Paketlerimizin tamamını sattık. Bayramda talepler devam ediyor ancak özellikle kıyı otelleri yüzde 100 doluluğa ulaştı. Müşterilerimize alternatif paketler öneriyoruz" dedi.