Fidye sigortası raftan indi

Riskli ülkelerle çalışanların yaptırdığı adam kaçırma sigortasına Türk işadamları da ilgi göstermeye başladı. Teminat kapsamında fidyeciyle yapılacak pazarlık da var

Türkiye'ye 2009 yılında giren ancak kimse ilgi göstermediği için rafa kaldırılan Adam Kaçırma Sigortası yeniden aktif oldu. Riskli ülkelerde yaşayanlar ve seyahat edenler başta olmak üzere, göz önünde ve bilinirliği yüksek olan firmalarda ve çok uluslu şirketlerde çalışanlar, yurtdışında projeleri olan Türk inşaat firmaları, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar olası bir kaçırılma ihtimaline karşı 'adam kaçırma sigortası' görüşmeleri yapmaya başladı.

1 YILDIR TALEP YÜKSELİŞTE

Fidye, şantaj, hatalı gözaltı, tutuklama, alıkoyma, kaçırılma nedeniyle oluşacak ölüm, uzuv kaybı ve sürekli sakatlık, tehdit yanıt masrafları ve en önemlisi danışmanlık masraflarını içeren sigorta çeşidinde, fidyeciler ile yapılacak müzakereler de sigorta şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Hasar ödemesi, aile ya da şirketin yaptığı masrafların tazmin edilmesi ile gerçekleştiriliyor.

YÖREYE GÖRE DANIŞMAN

Adam kaçırma sigortası yapan şirketlerden Doğan Sigorta Brokerliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selcen Gür, "Uluslararası birkaç sigorta şirketinin yaptığı bir sigorta çeşidi bu. 5 yıldır kimse ilgi göstermiyordu. 1 yıldır Türkler yurtdışında büyük çaplı işler yaptıkça özellikle sıkıntılı bölgelerde çalışanlar bu sigortayla yakından ilgileniyor. Artan terör olayları da ilgiyi artırdı" dedi. Özellikle kaçırılma ve fidye sigortasında kaçırılmadan sonraki ilk 24 saat ve kurulacak olan iletişimin hayati önemde olduğunu belirten Gür, "Bu nedenle fidyeciler ile yapılacak müzakereler kaçırılmanın gerçekleştiği yöreye ve oradaki yerel kültüre hakim bir danışman ekibin tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Hasar ödemesi, aile ya da şirketin yaptığı masrafların tazmin edilmesi ile gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

SİBER SALDIRI SİGORTASI LİMİTLERİ DE ARTTI

Son dönemde önemi artan siber saldırı sigortasına talebin de arttığına dikkat çeken Gür, "Başta bankacılık, sigorta ve finans kurumları olmak üzere, eğitim ve sağlık kurumları ile ulaşım, iletişim, teknoloji, hizmet, üretim, perakende ve turizm sektöründe hizmet veren kurumlar bu sigorta teminatından yararlanıyor" dedi. Türkiye'de bugüne kadar en yüksek 10 milyon dolar sorumluluk limiti ile teminat alındığını vurgulayan Gür, bu limitin dünyada 100 milyon doların üzerine çıktığını kaydetti.