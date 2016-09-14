Gazprom, Türk Akımı'nın inşaatıyla ilgili ilk izni aldı

Rus enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçecek bölümünün inşası için diplomatik kanallar vasıtasıyla Türkiye'den ilk iznin alındığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçecek bölümünün inşası için diplomatik kanallar vasıtasıyla Türk yetkililerden ilk iznin alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Üst Yöneticisi (CEO) Aleksey Miller, Türk Akımı projesinin ilk evresinde Türk yetkililer ile etkili ve uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Gazprom'dan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Türk Akımı ile ilgili ilk iznin alındığı belirtilmiş, ancak iznin içeriğine dair detay verilmemişti.