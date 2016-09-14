‘Promosyonda bilek güreşini sürdüreceğiz’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 11 milyon emeklinin dört gözle beklediği promosyon çalışmalarıyla ilgili MÜSİAD Bursa Şubesi'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, "Bir bilek güreşidir, devam ediyor. İnşallah bilek güreşini Sayın Başbakan'ımıza teslim edeceğiz. O, bileği olması gereken şekilde bükecektir. Herhalde bu yıl sonuna kadar ümit ediyoruz sonuçlandırırız" dedi. Müezzinoğlu, emekliye promosyon konusunun hükümetin en önemli gündemlerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Bankalarla emeklimizin kazanımı anlamında en ideal çözümü üretebilmek adına pazarlıklarımızı devam ettiriyoruz. Acele etsek iş kolay. Bankacıların verdiğini kabul eder müjdeyi yarın veririz. Ama emeklimize en ideal çözümü bulmak için onlar da biz de zorluyoruz." Emeklilerin acele etmemesi gerektiğini vurgulayan Müezzinoğlu, "Çok farklı emeklilik maaşları olduğu için tek rakam yok" dedi.