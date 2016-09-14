Samsung’da tahtın yeni varisi Jay Lee

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Samsung'da veliaht yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. 48 yaşındaki Jay Y. Lee, Samsung Electronics'in patronu Lee- Kun-hee'nin tek oğlu. Mayıs 2014'te kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan babasının yerine son dönemde ana karar alıcı durumuna gelen Jay Y. Lee, en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan firmanın zor zamanında görevi devralacak. Şirket geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Galaxy Note 7'lerin tamamını geri çağıracağını açıklamıştı. Pil hasarı nedeniyle toplatılan telefonların firma ve yatırımcıya faturası tam 14.7 milyar dolar oldu. Bu nedenle Jay Lee'nin bir anlamda enkaz devralacağı belirtiliyor.

YENİ BAŞKAN KARARI 27 EKİM'DE

Yeni veliaht hakkında yönetim kurulu geçtiğimiz gün önemli bir karar verdi. Jay Y. Lee'nin sirketin stratejik karar alma sürecinde aktif hale gelmesi tavsiye edildi. Ancak şu anda Samsung Electronics başkan yardımcısı olarak görev yapan Jay Y. Lee için karar 27 Ekim'de verilecek. 27 Ekim'de şirketin hissedar toplantısında yeni başkan olup olmayacağı karara bağlanacak.