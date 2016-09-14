Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kurban pazarlarında üreticilerin elinde kalan hayvanların, Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla yarından itibaren alınmaya başlanacağını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı için hazırlık yapan hayvan üreticilerinin mağdur olmalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kurban pazarlarında üreticilerin elinde kalan hayvanların ESK aracılığıyla yarından itibaren alınmaya başlanacağını ifade eden Çelik, "ESK, 320-399 kilogram arası birinci kalite canlı tosunu 13 liradan, 399 kilogram üzeri birinci kalite canlı tosunu ise 13,5 liradan alacak. Kurum, küçükbaş kurbanlıkları da alacak. Toklunun canlı kilogram fiyatı 10,5 lira, koyununki ise 9,5 lira olacak. Elde kalan kurbanlıklarını ESK'ya vermek isteyen üreticilerin yarından itibaren hayvanlarını ESK kombinalarına götürmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.