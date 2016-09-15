İki şirket 180 ülkeden büyük

Küresel şirketler devletleri solladı. Şirket ve ülke gelirlerini sıralayınca ilk 100’ün 69’u şirketlerden oluştu. Türkiye 37’nci sırada. Shell ve Apple’ın cirosu 180 ülkenin bütçesinden büyük

Küreselleşmenin en çok eleştirilen ayaklarından biri olan çokuluslu şirketlerin gereğinden fazla büyümesi artık öyle bir hal aldı ki, bu firmalar devletleri sollamaya başladı. İngiliz sivil toplum örgütü Global Justice Now (Küresel Adalet Şimdi) hazırladığı raporla, küresel 10 büyük firmanın cirosunun birçok devletten daha büyük olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, küresel 13 şirketin cirosu Türkiye'nin kamu gelirinden daha büyük. Şirketlerin ülkeler ile aynı sıralamaya girdiği listede Türkiye 37'nci sırada. Şirketler içinde en büyüğü de listede 10'uncu sırada bulunan Walmart oldu. Sadece Shell ve Apple'ın cirosunun toplamı ise 180 fakir ülkenin bütçesinden daha büyük.

LİSTEDE İLK 100'ÜN 69'U ŞİRKET

Listenin ilk 100'üne baktığınızda sadece 31'inin devlet olduğu ortaya çıkıyor. Yani ilk 100'ün 69'u şirketlerden oluşuyor. Walmart, Apple ve Shell gibi firmalar Belçika, İsveç gibi ülkelerden daha zengin durumda. Rakamlar geçtiğimiz yılki liste ile karşılaştırınca bu sene daha da kötüleştiği ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıl ilk 100 içerisinde 63 şirket yer almıştı. İlk 200'de ise 153 şirket bulunuyordu.

KÜRESEL ŞİRKETLE R KORUNUYOR

Global Justice Now Direktörü Nick Dearden'e göre, şirketlerin gücünün ve servetinin bu kadar artışı aslında dünyanın en önemli sorunlarının kaynağı. Çünkü, eşitsizlik ve iklim değişikliği gibi sorunların altında bu güç yatıyor. Dearden, "Kısa vadede kârlar milyonlarca insanın temel haklarından daha değerli gözüküyor. Aynı zamanda büyük şirketler korunuyor" dedi. Ülkelerin vergi konusunda büyük şirketlere iltimas tanıdıklarını belirten Dearden, yaptıkları ticaret anlaşmalarıyla da daha da büyümelerini sağladıklarını söyledi.