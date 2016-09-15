Yeni anne-babalara müjde

Doğum yapan anne veya baba ilköğretim çağına kadar kısa süreli çalışma talebinde bulunabilecek. İşveren talebi geçerli fesih nedeni sayamayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Sureli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik Taslağı'nda son aşamaya geldi. Doğum yapan anne veya baba ilköğretim çağına kadar kısa süreli çalışma talebinde bulunabilecek. Buna göre, kadın işçinin toplam 16 haftalık analık izninin bitiminde, isteğe bağlı kullandığı 6 aya kadar ücretsiz iznin sona ermesinde, kadın veya erkek işçinin istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izninin bitiminden sonra, kısmı süreli çalışma talebinde bulunulabilecek. 6 aya kadar ücretsiz izin süresi kesilerek de talepte bulunulabilecek. Söz konusu izinlerin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar çalışan annebabadan biri, işverenine herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebini iletecek.

FESİH SAYILAMAYACAK

Talep, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanacak. İşveren tarafından süresi içinde cevap verilmeyen talep, işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanacak. Ayrıca, işveren tarafından işçinin kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılamayacak.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Bakanlık, kısmi süreli çalışma hakkından yararlanmak isteyenlere bazı şartlar da getiriyor. Buna göre, ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak. Ancak, ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavi gerektiren bir hastalığının bulunması, çocuğun velayetinin mahkemece eşlerden birine verilmesi ve üç yaşını doldurmamış çocuğun evlat edinilmesi durumlarında, bu şart aranmayacak.

KİMLER KISMİ SÜRELİ ÇALIŞABİLİR?

*Özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu,

*Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

*Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

*İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesinde nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde, işverenin uygun bulması halinde yapılabilecek.