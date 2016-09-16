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, VW davasında Bosch'u da soruşturuyor

  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 22:42 Güncelleme Tarihi: 16.9.2016 22:48
ABD, VW davasında Bosch'u da soruşturuyor
ABD, VW davasında Bosch'u da soruşturuyor

hükümetinin, Volkswagen'in (VW) emisyon skandalıyla ilgili olarak Alman mühendislik firması Bosch'u soruşturduğu öne sürüldü.

Amerikan medya kuruluşu Bloomberg'ün ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, savcıları, Robert Bosch GmbH'yi VW'in emisyon skandalı kapsamında soruşturmaya başladı.

VW'nin dizel araçlarında bulunan emisyon testi yanıltıcı yazılımı Bosch firmasından temin ettiği iddia edilen haberde, firmanın bu iddiaları "arsız ve temelsiz" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Haberde ayrıca Amerikalı savcıların Bosch'un Volkswagen'in dışında başka bir firmasına yazılım satıp satmadığını da araştırdığı bildirildi.

- İkinci bir Alman firması daha soruşturuluyor

Habere göre, VW'nin tedarikçi firmalarından IAV GmbH de genişletilen soruşturma kapsamına alındı. Bloomberg'ün kimliğini açıklamadığı kaynaklarından biri, VW davasında adı gizli tutulan ancak belgelerde "A şirketi" olarak tanımlanan firmanın IAV olduğunu ileri sürdü.

Yüzde 50'si VW'e ait olan Berlin merkezli IAV iddialarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.



Kaynak: AA

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