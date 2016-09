ABD’liler çadırkentte yaşıyor

ABD’deki evsizlik problemi kronik bir krize dönüştü. Refah toplumu vurgusuyla öne çıkan ülkenin Seattle, Washington gibi en popüler eyaletlerindeki çadırkent sayısı 30’a çıktı

Dünyada özellikle mültecilerle özdeşleşen çadırkentler, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de de yaygınlaşmaya başladı. Refah toplumu ve zenginlik vaatleriyle ön plana çıkan ABD'de çadırkentlerin sayısı 30'a çıktı. Bu yerleşim birimlerinin kapladıkları alan da her geçen yıl genişliyor. ABD'de 1 milyon 600 bine yakın çocuk ya evsizler barınağında ya da bu çadırlarda yaşıyor. Ev ve şehir geliştirme departmanı rakamlarına göre ABD'de her yıl evsiz çocuk sayısında yüzde 60'lık artış görülüyor.



SIKIYÖNETİM İSTEDİLER

İstatistiklere göre, evsizlerin sayısındaki bu artışın nedeni, ülkedeki gelir dağılımındaki adaletsizlik. Halihazırda Amerika'da yarım milyon kişi evsiz olarak yaşıyor. Evsizliğin en çok arttığı bölgeler ise büyük şehirler. Seattle, Washington DC ve St. Louis'de rakamlar hızla yükseliyor. En hızlı artış ise California'da yaşanıyor. Öyle ki, California Valisi Jerry Brown resmi olarak sıkıyönetim ilan etme teklifinde bulundu. Portland'da ise evsiz acil yardımı bir yıl daha uzatıldı. Çadırkentlerden birçoğu, sakinlerinin gündelik işleri paylaştıkları bir örgütlenmeyle yönetiliyor. Buralarda yaşayan insanların birçoğu, yakın zamana kadar orta-sınıfa mensup iken, şimdi sığınaklarda, motellerde ve çadır kentlerde ayakta kalmaya çalışıyor. ABD sokaklarındaki evsizlerin sayısı birçok eyalette artıyor. Ülkedeki evsizlik ve çadırkent problemi her geçen gün kronik bir krize dönüşüyor.