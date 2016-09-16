Kerkük'ten ham petrol sevkiyatı tekrar başladı

Irak'ın Kerkük kentinden Ceyhan'a, Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı ile yapılan petrol sevkıyatının, 48 saat aradan sonra tekrar başladığı belirtildi.

Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Necat Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'teki Habbaz petrol kuyularından birinde meydana gelen teknik arızadan dolayı petrol sevkiyatı iki gün boyunca durduruldu. Teknik arızanın giderilmesinin ardından öğleden sonra ham petrolün pompalanması işlemi tekrar başladı." dedi.

Söz konusu boru hattından şu anda günlük 50 bin varil ham petrol ihraç edildiğini belirten Hüseyin, "Hedefimiz, Kerkük'ten Ceyhan'a günlük 100 bin varil ham petrol ihraç edilmesidir ancak bu performansın yakalanması için biraz zamana ihtiyaç var." diye konuştu.

Kerkük kentinden çıkarılıp, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden boru hatlarıyla Ceyhan Limanı'na pompalanan ham petrolün sevkıyatı, teknik arıza nedeniyle 2 iki gün önce durdurulmuştu.