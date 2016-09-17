Arsa ve ev fiyatları uçtu!

Mega projeler, İstanbul’daki konut ve arsa fiyatlarını uçurdu. 2013`te ilan edilen ve hayata geçmeye başlayan mega projeler ve kentsel dönüşümün etkisiyle İstanbul’daki gayrimenkullerin toplam değeri 600 milyar TL artarak 1.5 trilyon liraya ulaştı

1.5 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Türkiye'nin kalkınması için 2013 yılında planlanan Kanal İstanbul, İstanbul 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi yapımı tamamlanan ya da süren mega projeler İstanbul'un değerine değer katıyor. Star'ın haberine göre, mega projelerin yanı sıra kentsel dönüşümün de katkısıyla İstanbul'daki toplam gayrimenkulerin değerinin son 3 yılda ikiye katlanarak 1.5 trilyon liraya ulaştığı hesaplandı.

200 BİN YENİ KONUT

Gayrimenkul uzmanları İstanbul'daki emlak fiyatlarının toplam değerinin Boğaz'daki yalılar hariç 2013'te yaklaşık 665.6 milyar lira iken, mega projelerin geçtiği yerler ve kentsel dönüşümün etkisiyle 2016 yılında 1 trilyon 139.2 milyar TL'ye yükseldiğini söyledi.

Alınan bilgiye göre aradaki fark 3 yılda 473 milyar 600 milyon lira oldu. 2013 yılında İstanbul'da 3 milyon 100 bin konut bulunurken, kentsel dönüşümle buna 200 bin konut daha eklendi. Ama fiyattaki asıl yükselişte, yeni eklenen bu 300 bin konutun değil mega projelerin etkisi büyük oldu. Değer artış hesabına arsalar da eklenince İstanbul'un değeri 1.5 trilyon lirayı, yani 505 milyar doları buldu.

ULAŞIM VE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ETKİSİ BÜYÜK

İstanbul'daki emlak fiyatlarının mega projelerin etkisiyle 2013-2016 yıllarında yüzde 71 arttığını ifade eden uzmanlar mega projelerin yapılmasının dışında ulaşım imkanlarının artması ve kentsel dönüşüm de fiyat artışını getirdi. Silivri'de üç yıllık emlak artış oranı yüzde 91 oldu. Bundaki ana sebep, Kanal İstanbul'un bu bölgeye yapılacak olması. Kadıköy'deki artış yüzde 92. Bunun sebebi de kentsel dönüşüm olduğunu ifade ettiler.

YAVUZ SULTAN SELİM iHYA ETTi

Araştırmaya göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün güzergahında bulunan Sultangazi'de konut fiyatları 3 yılda yüzde 73 artarken, köprüye yakın Başakşehir'deki emlak fiyatları yüzde 88 artış gösterdi. Köprünün bağlantı yolunun olduğu Büyükçekmece'deki emlak fiyatı da yüzde 85 arttı. Yine bir başka Mega Proje, Maltepe Meydanı da ilçedeki emlak fiyatlarını uçurdu. Maltepe'de 3 yıllık artış miktarı yüzde 96'ya ulaştı. Yenikapı Meydanı projesi de Fatih'te aynı etkiyi yaptı. Fatih'te 3 yıllık emlak değeri artışı yüzde 97 ile rekor kırdı.

İstanbul'un taşı toprağı 1,5 trilyon

ARSA FİYATLARI 3-4 KAT ARTTI

Mega projelerin yapıldığı bölgelerdeki arsaların fiyatları da emlak artışını solladı. 3. Köprü Yavuz Sultan Selim'in güzergahının geçtiği Eyüp, Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer ve Beykoz'daki arsa fiyatları 3-4 kat arttı. 2009 yılında dönümü 500 TL olan bölgedeki bir arsa 2013'te 10 bin TL'ye, bugün ise 50-60 bin TL'ye yükseldi. Arsa uzmanları, mega projelerin bulunduğu alanlardaki arsaların değerlerinin de 400 milyar TL'ye ulaştığını ifade ederek fiyatların Levent'teki arsalarla yarıştığını söyledi.