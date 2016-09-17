İstanbul sanayisine 4 trafo

İstanbullu sanayiciyi bıktıran elektrik kesintileri yakında bitiyor. Esenyurt, Çatalca, Hadımköy ve Büyükçekmece’de dev trafolar enerjide kaliteyi yükseltecek. Ağır sanayiye hizmet veren elektrik kabloları da yerin altına alınacak

SABAH'ın İstanbullu sanayicilerin yaşadığı elektrik sorunlarına ilişkin yayınları enerji sektöründe ses getirdi. BEDAŞ ve TEİAŞ'ın yeni yatırımlarında, sorunlu bölgeler olarak görünen Esenyurt, Çatalca, Hadımköy ve Büyükçekmece ön planda yer aldı. Sorunu kökten çözmek isteyen kurumlar, sanayi bölgelerindeki enerji akışını güçlendirecek 4 yeni trafoyu yıl sonuna kadar tamamlayacak. Ağır sanayiye hizmet veren elektrik kabloları da yerin altına alınacak.

BÖLGELER TESPİT EDİLDİ

Hatırlanacağı üzere bu bölgelerdeki fabrikalar son bir aydır neredeyse günaşırı elektrik kesintisine maruz kalmaya başlamıştı. BEDAŞ yetkilileri sorunu aşırı neme bağlasa da altyapıdaki eksiklikler de gün yüzüne çıkmıştı. BEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, İstanbul'da faaliyet gösteren sanayicileri yakından ilgilendiren yeni yatırımları SABAH'a anlattı. Sorunlu bölgelere ilişkin yatırımların tamamlanmaya başlandığını ifade eden İslamoğlu, İstanbul'un en hızlı sanayileşen bölgelerinden Çatalca'nın daha sağlıklı enerji alması için yatırım hamlesi başlattık. Bu kapsamda Büyükçekmece Ana İndirici Trafo Merkezi'nden yaklaşık 15 kilometrelik yeraltı kablosu tesis edildi" dedi.

10 MİLYON LİRA YATIRIM

4 bölgede toplam yatırım bedelinin 10 milyon TL'ye ulaştığını söyleyen İslamoğlu, şunları kaydetti: "Yine Hadımköy Ana İndirici Trafo Merkezi ile Çatalca Dağıtım Merkezi arasında yaklaşık 14 kilometrelik yeraltı kablosu tesis edildi. Gerilim düşümünü önlemek için regülatör tesisi yapılarak işletmeye alındı. TEİAŞ'ın Hadımköy'de yenileyeceği trafo, kaliteli elektrik akışını sağlamak için önemli bir girişim olacak. Ayrıca Hadımköy ve çevresine ilave enerji kaynağı sağlaması için Esenyurt Ana İndirici Trafo Merkezi tesis edilecek."

İKİNCİ YARIDA GAZA BASACAK

İstanbul'un Avrupa yakasına elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ'ın 2016 dâhil 5 yıllık dönemde 1 milyar 570 milyon TL'lik yatırım planladığını da ifade eden İslamoğlu, "Bu yılın ilk altı ayında 95 milyon liralık yatırım yaptık. Yılın ikinci yarısında gaza basarak bu rakama 246 milyon lira daha ekleyeceğiz. Yatırımların yüzde 80'ini yeni trafo, yer altı kablo tesisi gibi kalemler oluşturacak. BEDAŞ, 2013-2020 arasında İstanbul Avrupa yakasına 2.1 milyar lira yatırım yapmış olacak" dedi.