Market alışverişlerinde kredi kartıyla taksit imkanı

Bakan Bülent Tüfenkci, iç piyasanın canlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, bazı ürünler için kredi kartıyla alışverişlerde taksit imkanı sağlanacağını ve market alışverişlerinde 3 taksit imkanı gelebileceğini bildirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kredi kartıyla yapılan bazı alışverişlerde taksitlendirmeye ilişkin, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başkanlığında bir çalışma yapıldığını söyledi.



Bu çalışmada hükümet olarak öncelikli amaçlarının, hem cari açığa yol açmayacak hem de iç piyasayı rahatlatacak bir düzenleme yapmak olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Özellikle iç piyasanın canlandırılması noktasında yerli ürünlerin teşviki de dikkate alınarak, ithalatımızı ve cari açığımızı artırmayacak şekilde kredi kartlarında bazı ürünlerde taksit sayısını artıracağız. Bununla ilgili çalışmalar son aşamada" diye konuştu.



Daha önce kredi kartıyla alışverişlerde bazı ürünler için çeşitli düzenlemeler yapıldığını anımsatan Bakan Tüfenkci, "Örneğin daha önce market alışverişinde taksidi kaldırmıştık, şimdi 3 taksit gelebilir. Bunun gibi birtakım çalışmalar var. Mobilya konusunda, beyaz eşya yerli üretim noktasında bu sayı artırılabilir" ifadesini kullandı.



Tüfenkci, çalışma kapsamına girecek ürünlerin, talep patlaması oluşturmayacak ve lüks tüketimi teşvik etmeyecek ürünler olduğunu söyledi.



ÜRÜN İHTİSAS BORSALARI GELİYOR



Lisanslı depoculuk konusundaki çalışmalara da değinen Tüfenkci, tarımsal ürünleri sadece üretmenin yetmediğini, üretileni satarak paraya çevirmenin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.



Çiftçilerin en büyük sorunlarından birinin pazar bulmak olduğunu ifade eden Tüfenkci, özellikle lisanslı depoculuğun teşviki ve gelişmesiyle ürün ihtisas borsalarının altyapısının da hazırlandığını dile getirdi. Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Lisanslı depoları hem kiralama noktasında çiftçiye destek vermekteyiz hem de üreticilerin lisanslı depoculuk yapmasını teşvik etmekteyiz. Buralarda yetkili laboratuvarlar tarafından sınıflandırılan ürünler, örneğin, buğdayda, fındıkta, kayısıda veya pamukta elektronik sertifikalarla sertifikalandırılmış ürünler tıpkı diğer yatırım araçları gibi borsalarda işlem görecek, alınıp satılacak.



Eğer buğdayın önümüzdeki aylarda prim yapacağını düşünüyorsanız buğday senetlerini alabileceksiniz. Böylelikle piyasaları çeşitli yatırımcılara açmış oluyoruz. Bir de uluslarası alana taşımış oluyoruz. Bununla ilgili hazırlığımızı Bakanlık olarak bitirdik ve Başbakanlığa sevk ettik. Önümüzdeki günlerde, çok yakın zamanda Ürün İhtisas Borsasını hayata geçireceğiz. Böylece hem yeni bir piyasa derinliği oluşturmuş olacağız hem de çiftçilerimizin ürünlerini değerlendireceği alternatif piyasa oluşmuş olacak."