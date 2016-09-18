İŞKUR engellinin de umudu oldu

İŞKUR'a bir yılda 98 bin engelli iş için başvuruda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre, bunlardan yaklaşık 30 bini kamu ve özel sektörde işe başladı. Engelli istihdamıyla ilgili teftişler sonucu ise son üç yılda engelli çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işverenlere toplam 110 milyon 722 bin lira para cezası uygulandı. Engellilerin özel sektörde en fazla istihdam edildiği sektörler ise imalat, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin onarımı, idari ve destek hizmetleri, konaklama ve yiyecek hizmeti, ulaştırma ve depolama oldu.

1.184 İŞYERİNE 'ENGELLİ' TEFTİŞİ

Bakanlık engelli istihdamına ilişkin ilgili mevzuat doğrultusunda bin 184 işyerinde inceleme yaparken, engelli çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında da para cezası uyguladı. İstihdamı zorunlu engelli kontenjanların takibi aylık olarak düzenli şekilde çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince yapılırken İŞKUR engelli kontenjan açığı bulunan işverenlerle de iletişime geçerek alınan engelli işgücü ilanlarını düzenli olarak internet sitesinde yayımladı.



KAĞIT ÜSTÜNDE ÇALIŞTIRANA CEZA

Kağıt üzerinde engelli çalıştıran işverenlere son üç yılda toplam 110 milyon 722 bin lira para cezası kesildi. Bu paranın 64 milyon lirası ise engellilerin işe yerleştirilmesi ve rehabilitasyonuna harcandı.