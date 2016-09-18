Teşvik turizmi

Teşvik paketiyle birlikte Güneydoğu’ya olan ilgi yeniden canlandı. Heyetler halinde bölgeye giden işadamları otellere can suyu oldu. Sıfırı gören otellerin dolulukları yüzde 25’lere çıktı

Güneydoğu'da DAEŞ'in Kobani'ye yönelik saldırıları bahane edilerek başlatılan 6-7 Ekim olayları, ardından gelen hendek terörü ve 15 Temmuz sonrasında yaşanan bombalı saldırı eylemleri nedeniyle durma noktasına gelen turizm sektörü, Başbakan Binali Yıldırım'ın bölgede açıkladığı teşvik paketinin ardından yeniden canlanmaya başladı. Başbakan'ın Güneydoğu paketini açıklamasının dikkatleri yeniden bölgeye çektiğini belirten turizmciler, yatırım için gelen işadamlarının turizme de can suyu olduğunu söyledi. Bölge turizmcileri, "İşadamlarının geliş-gidişleri hayatın normale dönemeye başladığının da bir işareti oldu. Önce mice (Toplantı, organizasyon) turizmiyle işadamları bölgemize tekrar gelecek. Ardından da turlar başlayacak. Umudumuz çözüm sürecindeki hareketliliği yeniden yakalayabilmek" dedi. Turizmciler bazı bölgelerde sıfır olan otel doluluklarının yüzde 25'lere kadar çıktığını kaydetti.

REZERVASYON BAŞLADI

Doğu Güneydoğu Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı ve Diyarbakır Liluz Otel'in sahibi Şah İsmail Bedirhanoğlu, teşvik paketinin açıklanmasının ardından ilginin tekrar bölgeye yöneldiğini ifade etti. Bedirhanoğlu, "Bölgemizin FETÖ'den arındırılması ve PKK terör örgütüne yönelik yapılan güçlü operasyonlarla birlikte son dönemde ekonomide kıpırdanmalar başladı. Ardından Başbakanımız'ın açıkladığı paketle gözler tekrar Güneydoğu'ya çevrildi. Bölgeye yatırım yapmak isteyen işadamlarıyla bayram boyunca yoğun bir telefon trafiğimiz oldu. Önümüzdeki haftalarda da yatırım fırsatları için heyetler halinde bölgemize ziyaretler olacak" dedi. Bu ziyaretler için otellere rezervasyon talepleri almaya başladıklarını aktaran Bedirhanoğlu, hendek terörü döneminde tamamen boşalan otellerin doluluk oranlarının yüzde 20-25 seviyelerine çıktığını aktardı. İşadamlarının geliş-gidişlerinin bölge turizmi için umut verdiğini aktaran Bedirhanoğlu, "Çünkü önce iş dünyası gelir. Ardından normalleşmeyi gören turist grupları turlara başlar. Önümüzdeki yıl 2013'te yakaladığımız yüzde 80 doluluk oranlarını yakalamayı umut ediyoruz" diye konuştu.

DÖRT ŞEHİRDEN HEYET GELECEK

Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan, teşvik paketinin ardından Mardin'e olan ilginin yeniden arttığını söyledi. Duyan, "Bizi arayıp 'yatırım yapmak istiyoruz' diyenler hendek döneminde bunları askıya almışlardı. Şimdi tekrar aramaya başladılar. Önümüzdeki günlerde Kocaeli, Malatya, Bursa ve İstanbul'dan heyetler ağırlayacağız" dedi. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör de işadamlarının ziyaretlerinin bölgeye olan ilgiyi artırdığını belirterek, "Hareketlilik turizmcilerin yüzünü güldürdü. Otel dolulukları yüzde 25'lere kadar çıktı. Bu oran artacaktır" diye konuştu.



YIL ORTALAMASI YÜZDE 60'LARDA

Şanlıurfa Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı M. Salih Gök, 2015'te yüzde 90'lık bir kayıp yaşadıklarını söyledi. Gök, "Ancak bu yıl nisan, mayıs ve haziran aylarında doluluk oranlarımız yüzde 80'lere kadar çıktı. Eylül, ekim de buranın sezonu. Sezon öncesi Başbakanımız'ın bölgeye ziyareti ilgiyi daha da artıracaktır" dedi.



GAP TURLARINI BAŞLATTIK

Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan, işadamlarının ziyaretlerinin bölgeye güveni artırdığını söyledi. Erkan, "Paketin açıklanmasının ardından toplantı organizasyonları da buraya kaymaya başladı" dedi. GAP turlarını yeniden başlattıklarını belirten Erkan, bölgeye olan ilginin katlanarak artacağını öngördüklerini kaydetti.