En Borçlular Ligi'nde son sıralardayız!

Türkiye, “Borç yiğidin kamçısıdır” sözünü boşa çıkardı. 27 çeyrektir aralıksız büyüyen Türkiye, kamu-özel işbirliğiyle gerçekleşen yatırımlarda dünya birincisi oldu. Bu dev yatırımlara rağmen kamu borcu oranı her yıl düşüyor. Türkiye borçluluk bakımından dünyada 110. sırada yer alıyor.

27 ÇEYREKTİR ÜST ÜSTE BÜYÜYOR

Türkiye 2016'nın ikinci çeyreğinde yüzde 3.1 büyüyerek gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek büyüme oranına sahip 5 ülkeden biri oldu. Bu son rakamla Türk ekonomisi dünyada özellikle içinde bulunduğumuz koşullar düşünüldüğünde eşine az rastlanır bir şekilde 27 çeyrek üst üste büyümeyi başardı. Bu kesintisiz büyüme döneminde doğudan batıya, kuzeyden güneye sayısız eser inşa edildi. Keban Barajı Karamağara Köprüsü, Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ordu-Giresun Havalimanı, Hakkari Selahaddin Eyyubi Havalimanı hem bugünkü hem de gelecek nesillere hizmet edecek.

AVRUPA BOĞUŞUYOR

Ülkenin kalkınmasını sağlayacak bu projelerin önemli bir kısmı kamu-özel sektör işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Dünya Bankası 2015 Yılı Global Kamu Özel Sektör İşbirliği Raporu'na göre Türkiye sadece 2015'te bu yöntemle 44.7 milyar dolar yatırım gerçekleştirerek dünyada en yüksek değere sahip projelere imza attı ve yatırımlarda dünya birincisi oldu. Birçok gelişmiş ülkede altyapı yatırımları durma noktasına gelmişken Türkiye'de devletin desteğiyle önemli kalkınma hamleleri atılıyor. Bu yatırımlar hem de gelecek nesillerin sırtına yük bindirmeden gerçekleşiyor. Avrupa yıllardır acı reçeteler, kemer sıkma politikaları uygulamasına rağmen hâlâ borç içinde yüzerken Türkiye'nin her geçen yıl borçluluk oranı düşüyor.

AKDENİZLİLER ZORDA

OECD ve IMF'den derlenen son verilere göre Türkiye'nin brüt kamu borcunun ülkenin yıllık gelirine oranı 2015 sonunda yüzde 32.9'a geriledi. Akşam'ın haberine göre Türkiye kamu borç oranı bakımından dünyada 110. sırada yer alıyor. Karşılarştırmak için en borçlu ülkelere baktığımızda zirvede Japonya yer alıyor. Japonya'nın kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 229.2 seviyesinde. Japonya'yı yüzde 176.9 ile Yunanistan ve yüzde 139 ile Lübnan takip ediyor. En borçlu ülkelerde Akdeniz ülkelerinin ağırlığı dikkat çekiyor. İtalya'da kamu borcu oranı yüzde 132.7, Portekiz'de yüzde 129, Kıbrıs'ta ise yüzde 108.9 seviyesinde. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de ise bu oran yüzde 104.17'ye ulaşmış durumda.

KÜRESEL BORCUN %29'U ABD'NİN

Dünyada devletlerin 60 trilyon dolar civarında borcu var. Bu borcun yüzde 29'u ABD'ye ait. ABD'yi yüzde 19.99 ile Japonya, yüzde 6.25 ile Çin takip ediyor. Miktar bakımından en borçlu 15 ülkeden 7'si Avrupa Birliği içinde. Türkiye'nin küresel kamu borcu miktarındaki payı ise yüzde 0.4 seviyesinde bulunuyor.

TÜRK TAHVİLLERİ KAPIŞILIYOR

FETÖ'nün hain darbe girişimi bölgesel sorunlara rağmen Türk tahvilleri yabancıların gözdesi... Yabancı yatırımcı, bu yıl 4 milyar dolarlık net tahvil alımı yaptı. 15 Temmuz'daki işgal girişiminin ardından yapılan net alımlar ise 638 milyon doları buldu.

15 YILDA 45 PUAN DÜŞTÜ

Türkiye'deki kamu borcunun milli gelire oranı 2001 yılında yüzde 77.9'a kadar yükselmişti. 2009 yılında kamu borcu oranı yüzde 46 iken son yedi yılda hızlı bir düşüş gösterdi ve geçtiğimiz yıl sonunda yüzde 32.9'a kadar geriledi.